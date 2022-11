GRUPA B: Walia - Iran 0:2

* Walia - Iran 0:2 (0:0)

0:1 - Rouzbeh Cheshmi (90+8), 0:2 - Ramin Rezaeian (90+11)



Mecz od początku toczony był w szybkim tempie. Najpierw dobrą okazję miał Kieffer Moore, ale z pięciu metrów trafił prosto w bramkarza. Później natomiast Irańczycy trafili do siatki, ale gol nie został uznany z powodu pozycji spalonej.

Druga połowa natomiast zdecydowanie należała do Irańczyków. Kilka minut po przerwie, w odstępie kilkudziesięciu sekund podopieczni trenera Carlosa Queiroza dwukrotnie trafiali w słupek bramki Wayne'a Hennesseya.

Hennessey długo spisywał się bardzo solidnie, ale w 85. minucie popełnił bardzo kosztowny błąd. Wybiegł daleko przed pole karne próbując uprzedzić irańskiego napastnika, jednak nie trafił w piłkę i sfaulował rywala. Gwatemalski sędzia Mario Escobar najpierw pokazał mu żółtą kartkę, ale po analizie wideo zmienił decyzję na czerwoną kartkę.

Grając w dziesiątkę Walijczycy praktycznie skoncentrowali się na defensywie i nie dużo brakło, a utrzymaliby bezbramkowy remis. Sędzia doliczył pierwotnie dziewięć minut, a w ósmej Irańczycy złamali ich obronę. Precyzyjnym strzałem zza pola karnego popisał się Rouzbeh Cheshmi.

Arbiter pozwolił jeszcze chwilę pograć. Walijczycy rzucili się do odrobienia straty, jednak nadziali się na kontrę. Wynik ustalił Ramin Rezaeian.

To szósty mundial Iranu, który jeszcze nigdy nie przebrnął fazy grupowej. Jeśli we wtorek pokona USA, to wystąpi w fazie grupowej. Przy korzystnych wynikach innych spotkań może mu wystarczyć remis.

O godzinie 20.00 rozpocznie się drugi mecz w tej grupie Anglia - USA.

PAP

GRUPA B

1. Anglia 3 6:2

2. Iran 3 4:6

3. USA 1 1:1

4. Walia 1 1:3