GRUPA G: Zwycięstwo Brazylii

* Brazylia - Serbia 2:0 (0:0)

1:0, 2:0 - Richarlison (62, 73)

Po meczu humor Brazylijczykom popsuła informacja o kontuzji Neymara, który zszedł z boiska w 79. min.

30-latek stoczył wiele twardych starć z serbskimi obrońcami. Neymar upadał ma murawę, a na jego twarzy widać było grymas bólu. Po meczu poszedł do szatni utykając z owiniętą prawą kostką. O stanie zdrowia piłkarza wypowiedział się lekarz reprezentacji Brazylii Rodrigo Lasmar.

"Zobaczymy, jak zareaguje. Rozpoczęliśmy leczenie, ale musimy być ostrożni i uzbroić się w cierpliwość. Jest za wcześnie, by cokolwiek powiedzieć. Zobaczymy, jak to się potoczy" - przekazał brazylijskim mediom.

Neymar trzeci raz uczestniczy w mistrzostwach świata i zapowiedział, że to jego ostatni turniej. W 2014 roku podczas MŚ w Brazylii odniósł uraz w ćwierćfinale z Kolumbią, przez co nie mógł zagrać w półfinale z Niemcami i w meczu o trzecie miejsce z Holandią. Cztery lata temu Brazylia przegrała z Belgią 1:2 w ćwierćfinale.

Neymar jest w tym sezonie w fenomenalnej formie. W 20 meczach PSG zdobył 15 bramek i zaliczył 12 asyst.

Dragan Stojkovic (trener reprezentacji Serbii): "W pierwszych 45 minutach mecz był wyrównany. Brazylia nie dominowała aż tak bardzo, ale w drugiej połowie odstawaliśmy fizycznie. Brazylia wiedziała, jak to wykorzystać. Mają świetnych zawodników, którzy wykorzystali nasze błędy. Przyjechaliśmy tutaj z wieloma problemami. Nasi kluczowi gracze są kontuzjowani. Tak już jest i trzeba sobie z tym radzić. Brazylia jest faworytem mundialu. W drugiej połowie daliśmy im za dużo miejsca. Moja drużyna jest osłabiona. Szkoda. Scenariusz dzisiejszego meczu mógł być inny, gdyby moi gracze byli w lepszej formie. Ale nie jest wstydem przegrać z Brazylią".

Richarlison (napastnik reprezentacji Brazylii, zdobywca dwóch bramek w meczu z Serbią): "To miłe. Cieszę się jak szalony. Jako dziecko dorastające w Brazylii marzyłem o tym, żeby strzelać gole na mundialu. To był dobry mecz w naszym wykonaniu. Szczególnie w drugiej połowie, gdy Serbowie opadli z sił. Zrobiliśmy to. Rozstrzygnęliśmy mecz na naszą korzyść. Mam nadzieję, że teraz wszystko pójdzie po naszej myśli. Cztery tygodnie temu wiłem się z bólu na murawie, gdy doznałem kontuzji. Bałem się nawet, że nie będę mógł pojechać do Kataru. Pamiętam ten dzień. To był jeden z najdłuższych dni mojego życia. Byłem u lekarza na badaniach, leżałem na noszach i czekałem na diagnozę. Przetrwałem ten trudny czas. Później trenowałem intensywnie trzy razy dziennie. Warto było. Teraz jestem tutaj, na mistrzostwach świata. Dziś poszło nam dobrze. Mam nadzieję, że będziemy wygrywać dalej".

PAP



GRUPA G

1. Brazylia 3 2:0

2. Szwajcaria 3 1:0

3. Kamerun 0 0:1

4. Serbia 0 0:2