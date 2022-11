Wreszcie wygrali!

* Barkom Lwów - Indykpol AZS Olsztyn 2:3 (-22, 23, -19, 26, -13)

MVP: Mateusz Poręba (Indykpol AZS)

Przed meczem trudno było wskazać faworyta, chociaż wydawało się, że więcej atutów mają gospodarze, którzy ostatnio zdobyli sporo punktów, w przeciwieństwie do olsztynian, którzy w czterech meczach wywalczyli tylko jednego seta.

Ostatecznie okazało się, że spotkały się dwa zespoły zbliżone klasą. Goście z Olsztyna mogli nawet zdobyć komplet punktów, bo w czwartym secie mieli dwie piłki meczowe. Niestety, szansy nie wykorzystali, dlatego o losach zwycięstwa musiał zadecydować tie-break. Było ciężko, ale ostatecznie Indykpol AZS wygrał do 13, dzięki czemu awansował na 11. miejsce. Ale do pełni szczęścia jeszcze daleko, bo do ósmego miejsca olsztynianie tracą aż pięć punktów.

* Inny wynik 11. kolejki: Ślepsk Malow Suwałki – Jastrzębski Węgiel 0:3 (-22, -17, -25)

* 12. kolejka, piątek: Stal Nysa - Trefl Gdańsk (20.30); sobota: Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (14.45), Jastrzębski Węgiel - Cuprum Lubin (17.30), LUK Lublin Barkom Lwów (20.30); niedziela: Aluron Warta Zawiercie - Projekt Warszawa (14.45), BBTS Bielsko–Biała - Asseco Resovia Rzeszów (17.30); poniedziałek: Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Suwałki (17.30); mecz rozegrany awansem: GKS Katowice - Cerrad Czarni Radom 0:3.