KKS Lider Olsztyn

* KKS Agapit Olsztyn - AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 89:66 (23:15, 22:15, 25:25, 19:11)

KKS: Wawrzyniak 16, Daliga 1, Giżyńska 20, Mońko 27, Sztąberska 17 - Dyjak, Przeradzka 4, Gzinka, Maciejczyk, Pałasz 4, Mazuro, Szarpak.

Olsztyńskie koszykarki w tym sezonie zanotowały jedynie dwie porażki, dzięki temu przed środowym meczem znajdowały się w ścisłej czołówce tabeli, a zwycięstwo z Politechniką dawało im nawet awans na pozycję lidera! Zespół trenera Sztąberskiego szansy nie zmarnował, wygrały po raz siódmy i wskoczył na pierwsze miejsce.

Co prawda w Jezioranach pierwsze punkty zdobyły gdańszczanki (trójka Julki Wilbik), ale - jak się potem okazało - było to jedyne prowadzenie Politechniki w tym meczu. Olsztynianki szybko przejęły inicjatywę i pierwszą kwartę wygrały różnicą ośmiu punktów. W drugiej powiększyły prowadzenie o kolejne siedem oczek, dzięki czemu na przerwę zeszły w doskonałych humorach.

Po przerwie koszykarki KKS kontrolowały przebieg wydarzeń na boisku, trzecia kwarta zakończyła się remisem, a w ostatniej wrzuciły wyższy bieg, dokładając rywalkom kolejne osiem punktów. Tym samym odniosły cenne zwycięstwo nad sąsiadem z tabeli.

- Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że w naszej grupie I ligi każdy z każdym może wygrać - powiedział zadowolony trener Tomasz Sztąberski. - To był jednak pojedynek dwóch czołowych zespołów, pojedynek, po którym awansowaliśmy na szczyt tabeli. Cały tydzień analizowaliśmy poczynania rywala, no i nasze dziewczyny wyłączyły z gry Dominikę Ullmann, najskuteczniejszą w lidze (206 pkt - red.), i to był klucz do zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że bardzo często grają pod kosz do wysokich zawodniczek, ale to też udało się nam wyeliminować. Cieszę się, że zrealizowaliśmy wszystkie przedmeczowe założenia, a oczywiście przede wszystkim cieszę się ze zwycięstwa - dodał olsztyński szkoleniowiec, przyznając jednocześnie, że nie spodziewał się, że na tym etapie rozgrywek KKS będzie liderem. - Od dwóch lat jestem optymistą, ale nie przypuszczałem, że aż tak wysoko będziemy. To jeszcze tylko bardziej nakręci mój zespół przed trudnym niedzielnym spotkanie w Sokołowie Podlaskim. Jest to rywal, który pozyskał zawodniczki z Białorusi, bo myśli o awansie. Będzie to więc dla nas generalny sprawdzian naszych umiejętności w tym sezonie. Wygrana jeszcze bardziej napędzi dziewczyny i da im wiarę, że możemy wszystko zrobić.

A wracając do środowego meczu, to rewelacyjnie zagrała Aleksandra Mońko, która zdobyła aż 27 punktów. - Od początku byłyśmy nastawione na zwycięstwo - powiedziała zawodniczka KKS Agapit. - Nie ukrywam, że miałyśmy chrapkę na miejsce lidera, tym bardziej że atmosfera, jaka panuje obecnie w zespole, nie pozwala nam myśleć o czymś takim jak zmęczenie. Cieszymy się z każdego punktu, z każdej wyrwanej piłki.

* 10. kolejka, sobota: ŁKS Łódź - AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk, Huragan Wołomin - SMS PZKosz Łomianki; niedziela: Sokołów - KKS (17), AZS Uniwersytet Gdański - Mon-Pol Płock, GTK Gdynia - Bogdanka AZS UMCS II Lublin; środa: AZS Uniwersytet Warszawski - Grot F&F Automatyka Pabianice.