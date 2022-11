Biegowa sobota w Olsztynie

To cykliczna impreza na dystansie 5 km, rozgrywana na ścieżkach nad Jeziorem Długim. W październikowych zawodach wzięło udział 294 biegaczy. Zwycięstwo odnieśli Adrian Przybyła i Magdalena Trzeciak. Podobnie jak przed miesiącem rywalizacji dorosłych towarzyszyć będą biegi dla dzieci i młodzieży. W poprzedniej imprezie wystartowało 191 młodych adeptów biegania.

CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden to zawody organizowane w formule Grand Prix. Od października 2022 do marca 2023 zaplanowano 5 biegów – wszystkie na tej samej, 5-kilometrowej przełajowej trasie. Aby zostać sklasyfikowanym, otrzymać pamiątkowy medal i walczyć o nagrody, należy pobiec minimum 3 razy. Podsumowanie edycji odbędzie się na oddzielnej, szóstej imprezie. Poza tym organizatorzy planują ogólnopolski finał sezonu (CITY TRAIL odbywa się w dziesięciu miastach w całej Polsce).

* Plan imprezy, godz. 8:30 - otwarcie biura zawodów; godz. 9:20 - zbiórka najmłodszych uczestników biegów Junior - kategorie D0 i D1 (ok. 200 m); godz. 9:50 - zbiórka uczestników biegów Junior - kategoria D2 (ok. 400 m); godz. 10 - zbiórka uczestników biegów Junior - kategoria D3 (ok. 600 m); godz. 10:10 - zbiórka uczestników biegów Junior - kategoria D4/D5 (ok. 1 km); godz. 10:30 - zamknięcie biura zawodów; godz. 11 - start biegu głównego na 5 km; godz. 11:40 – dekoracja Pucharu Poldanenu