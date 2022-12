Życiowy sukces Kołakowskiego

Piotr Kołakowski pod okiem Leszka Jobsa trenuje od 16 lat, ale brązowy medal mistrzostw Europy jest jego największym międzynarodowym sukcesem. Co prawda w 2013 roku w Krynicy zawodnik z Kurzętnika dwukrotnie stał już na najniższym stopniu podium ME, ale było to wśród kadetów, teraz natomiast był trzeci wśród seniorów.

W Turcji walczyło jeszcze trzech innych zawodników Olimpii Nowe Miasto Lubawskie (trener Sebastian Prokop) i Zamku Expom Kurzętnik (Leszek Jobs): Natalia Zakrzewska (kick light, kategoria wagowa 60 kg), Albert Mederski (light contact, 63 kg) i Krystian Rzepka (light contact, 79 kg). Najbliżej podium z tej trójki był Albert Mederski, niestety, walkę o wejście do strefy medalowej przegrał w ostatnich pięciu sekundach trzeciej rundy.

Podczas ME w Turcji zawodnicy walczyli również o przepustki do Igrzysk Europejskich, które w 2023 roku odbędą się w Polsce. - O kwalifikacje na tę imprezę rywalizowano tylko w czterech kategoriach wagowych: 63 i 70 kg wśród mężczyzn oraz 50 i 60 kg wśród kobiet - wyjaśnia Leszek Jobs, trener klubu z Kurzętnika i zarazem trener polskiej kadry light contact. - Dlatego nie wywalczył jej Piotrek Kołakowski, bo on rywalizował w cięższej kategorii (84 kg - red.). Mamy jednak powody do radości, bowiem Rzepka i Mederski zostali sklasyfikowani na miejscach 5-8, a czołowe ósemki w tych czterech kategoriach wywalczyły przepustki do Krakowa. Generalnie były to dla nas bardzo udane mistrzostwa, bowiem w klasyfikacji drużynowej Polska zajęła wysokie 5. miejsce wśród 39 państw - dodaje trener Jobs.

W sumie Polacy zdobyli w Turcji aż 36 medali (7 złotych-12 srebrnych-17 brązowych), natomiast dorobek seniorów w formule light contact, za którą odpowiadają trenerzy Leszek Jobs i Henryk Piwowar, to jedno złoto, dwa srebra i cztery brązowe krążki.

* W Suszu odbył się ogólnopolski turniej kickboxingu z cyklu Duet Fight Night oraz Mistrzostwa Polski Północnej. - Był to jeden z ostatnich startów w tym sezonie - przyznaje Jobs. - Przed nami jeszcze prawdopodobnie dwa starty: międzynarodowy turniej Polish Open w Janowie Podlaskim i młodzieżowe mistrzostwa Polski full contact w Kaliszu.

Natomiast w Suszu zawodnicy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych i kilku formułach. Wśród seniorów dwa razy najlepszy okazał się Miłosz Tessmer z Nowego Miasta Lubawskiego.

dryh

INNE WYNIKI

>>> Olimpia Nowe Miasto Lubawskie, seniorzy: 2. Kamil Laskowski (FC); 2. Cezary Pleta (LC i KL); juniorzy: 1. Paulina Jabłońska (LC); 3. Adrian Januszewski (LC); kadet starszy: 3. Przemysław Januszewski (KL); Soft Contact dzieci: 1. Hanna Łapińska (6-9 lat); 2. Gabriel Danielewski (6-9); 3. Zofia Łapińska (10-12)

>>> Zamek Expom Kurzętnik, juniorzy: 1. Kamil Mączkowski (LC); 2. Dawid Mączkowski (LC); 2. Łukasz Gumiński (LC); kadet starszy: 1. Olaf Siemiątkowski (LC); 1 . Amelia Rzepecka (LC); 1. Maciek Szwechowicz (LC); 2. Marek Rosiński (LC).