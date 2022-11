Olsztyn w Krakowie ze Lwowem

Pod koniec października Indykpol AZS wygrał czwarty mecz z rzędu, natomiast jedyną zdobyczą ukraińskiego beniaminka były w tym czasie trzy porażki 2:3. Wydawało się, że spełni się przedsezonowy scenariusz, zgodnie z którym Barkom miał się na PlusLigę okazać zdecydowanie zbyt słaby. Jednak potem sporo się zmieniło, o czym świadczy poniższa tabela uwzględniająca jednie cztery ostatnie kolejki:

PLUSLIGA

1. Warta 12 12:0

2. Jastrzębski 12 12:1

3. Resovia 9 9:4

4. ZAKSA 9 9:6

5. Ślepsk 8 9:6

6. Barkom 7 8:8

7. Projekt 6 8:6

8. Stal 6 7:6

9. Trefl 6 6:6

10. Katowice 6 6:7

11. LUK 6 6:8

12. Cuprum 5 7:8

13. Skra 4 7:9

14. Czarni 1 2:12

15. BBTS 0 2:12

16. Indykpol AZS 0 1:12

Barkom wygrał 3:2 ze Skrą i 3:0 w Radomiu oraz przegrał 2:3 z ZAKSĄ i 0:3 z Jastrzębiem. Gdyby zatem przynależność do siatkarskiej elity oceniać tylko po tych czterech kolejkach, to Barkom jak najbardziej się do niej nadaje, w przeciwieństwie do Indykpolu AZS, bo jedynym dorobkiem olsztynian jest w tym czasie jeden wygrany set! Co prawda kontuzję miał Karlitzek, na chwilę ze składu wypadł Averill, a ostatnio rozchorował się Butryn, ale - jak powiedział jeden z rozsierdzonych kibiców - pozostali chyba też pieniądze biorą za grę, a nie jedynie za asystowanie na treningach.

Reasumując, gdyby ten mecz odbył się w październiku, Indykpol AZS wygrałby w cuglach, natomiast dzisiaj w Krakowie spotkają się sąsiedzi z ligowej tabeli, na dodatek wydaje się, że więcej atutów ma ekipa ze Lwowa.

- Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwy mecz – mówi Mateusz Poręba, środkowy Indykpolu AZS. - Niestety, cały czas borykamy się z problemami zdrowotnymi, na przykład w meczu z Projektem bardzo widoczny był brak Karola Butryna. Jest to przecież jeden z liderów, który ciągnie naszą grę. Javier Weber jest jednak znakomitym szkoleniowcem, więc wie, co musimy poprawić. Dlatego m.in. w przygotowaniach do czwartkowego spotkania sporo czasu poświęciliśmy na treningi indywidualne. Każdy z nas pracował nad elementem, który nie funkcjonuje, aby potem to wszystko połączyło się w całość, a nasza gra wyglądała lepiej - kończy Poręba.

Kto wiedzie prym w drużynie z Ukrainy? Z całą pewnością są to atakujący Wasyl Tupczij (173 punkty), środkowy Artem Smoliar (60 punktów, w tym 20 blokiem), przyjmujący Julius Firkal (92) oraz dobrze znany kibicom w Olsztynie Jonas Kvalen (siatkarz Indykpolu AZS w sezonie 2012/13).

Transmisję na żywo z krakowskiego meczu przeprowadzi telewizja Polsat Sport i Radio UWM FM.

* Inne wyniki 11. kolejki: Stal Nysa - GKS Katowice 2:3 (-21, -24, 17, 22, -12), Trefl Gdańsk - BBTS Bielsko–Biała 3:0 (17, 22, 22), Asseco Resovia Rzeszów - Aluron Warta Zawiercie 1:3 (-21, 30, -19, -22), Skra Bełchatów - Cerrad Czarni Radom 3:0 (17, 14, 21), Cuprum Lubin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (-20, -11, -18), Projekt Warszawa - LUK Lublin 1:3 (19, -27, -18, -17); czwartek: Ślepsk Malow Suwałki - Jastrzębski Węgiel (16.15 Polsat Sport).

ARTUR DRYHYNYCZ