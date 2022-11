Derby dla "Szpilek"

* Stomil Olsztyn - AZS UWM High Heels Olsztyn 2:5 (1:3)

0:1 - Klonowska (1), 1:1 - Fidurska (7), 1:2 - Łapińska (9), 1:3 - Ścisłowska (18), 1:4, 1:5 - Łapińska (30, 32), 2:5 - Fidurska (34)



* Pogoń Zduńska Wola - Jezioranki Iława 6:2 (2:0)

1:0 - Borowiec (1), 2:0 - Piekarska (10), 2:1 - Budzisz (22), 3:1 - Piekarska (24), 4:1 - Terka (26), 5:1, 6:1 - Bilnik (27, 29), 6:2 - Sikorska (38)

Historyczne derby Olsztyna toczyły się pod dyktando „Szpilek”, co nie dziwi, bo akademiczki to doświadczony zespół, który poważnie myśli o awansie do Ekstraligi. Natomiast piłkarki Stomilu na parkiecie stawiają pierwsze kroki i w tym sezonie mają za zadanie zdobycia cennego doświadczenia. - Szybko otworzyliśmy wynik, czyli tak samo, jak to miało miejsce w poprzednich spotkaniach - powiedziała Aleksandra Kojadyńska, trenerka i zarazem bramkarka AZS UWM. - Pokazałyśmy, że jesteśmy mocnym zespołem, muszę jednak pochwalić także Stomil, bo pomimo braku doświadczenia na parkiecie pokazał, że potrafi walczyć.

- Cały czas się uczymy - przyznał Marek Maleszewski, trener Stomilu. - Mamy przewagę, po czym głupio tracimy bramki z kontry. Tego w hali się nie wybacza. Musi być jakość wyprowadzenia piłki i pełna odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji. Pierwsza runda to dla nas nauka, będziemy grać różnymi czwórkami, będziemy też ryzykować. Dopiero w rundzie rewanżowej zagramy inaczej.

* Inny wynik: Helios Białystok - AZS SSGW Warszawa 4:5.

EM