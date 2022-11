MUNDIAL: To się w głowie nie Messi!

PIŁKA NOŻNA\\\ Argentyna przyjechała do Kataru, by walczyć o mistrzostwo świata, tymczasem już w swoim pierwszym meczu doznała sensacyjnej porażki z Arabią Saudyjską!

* Argentyna - Arabia Saudyjska 1:2 (1:0)

1:0 - Messi (10 karny), 1:1 - Saleh Al Shehri (49), 1:2 - Salem Al Dawsari (53)

Argentyna była stuprocentowym faworytem, no i pierwsza połowa to potwierdziła, bowiem zespół z Ameryki Południowej aż cztery razy umieścił piłkę w siatce. Jednak trzy razy był minimalny spalony, więc do przerwy Messi i spółka prowadzili jedynie 1:0.

W drugiej połowie obraz gry miał się zmienić, tymczasem doszło do piłkarskiego trzęsienia ziemi, bo Arabia Saudyjska potrzebowała zaledwie czterech minut, by zdobyć dwa gole!

Argentyńczycy rzucili się do odrabiania strat, ale nie mogli poradzić sobie z obroną rywali, która najpierw zmieniła ustawienia na grę z pięcioma obrońcami, by w końcówce w defensywie zatrudnić aż siedmiu piłkarzy!

No i ta taktyka zdała egzamin, bo więcej goli w tym meczu nie padło. W doliczonym czasie doszło do zderzenia bramkarza Arabii Saudyjskiej z jednym z jego obrońców - mecz został przerwany na kilka minut, a mocno poturbowany obrońca (dostał kolanem w twarz) został zniesiony na noszach.

Do wtorku Argentyna nie przegrała 36 meczów z rzędu i tylko jednego brakowało jej do wyrównania światowego rekordu należącego do Włochów.

Wynik nie jest korzystny dla Polaków, bo przecież wydawało się, że z Arabią Saudyjską sobie poradzą bez większych kłopotów...

O godz. 17 rozpocznie się mecz Polska - Meksyk.