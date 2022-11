MUNDIAL: Powtórzyć wynik sprzed 44 lat

W dotychczasowych ośmiu turniejach finałowych biało-czerwoni rozegrali 34 mecze. Nasz bilans to 16 zwycięstw (w tym 3:1 z Meksykiem w 1978 roku), pięć remisów i 13 porażek, bramki 46:45. Największe sukcesy odnieśliśmy w 1974 (trener Kazimierz Górski) i 1982 roku (Antoni Piechniczek), zajmując trzecie miejsce. W 1978 i 1986 roku wyszliśmy z grupy, co potem już nam się ani razu nie udało (2002, 2006 i 2018). W efekcie pojawił się żart, niestety, oparty na mocnych faktach, że na Mundialu Polacy grają mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. A przecież 20 lat temu Jerzy Engel buńczucznie zapowiadał, że „trzecie już było”, tym samym dając do zrozumienia, że on do Korei i Japonii leci po coś więcej. Skończyło się katastrofą, bo po 0:2 z Koreą Południową i 0:4 z Portugalią Polacy definitywnie stracili szansę na wyjście z grupy. I chociaż na osłodę pokonali 3:1 USA (Amerykanie odpuścili, bo już byli pewni awansu), to wielu fachowców uznało, że ekipa Engela zaprezentowała na Mundialu najbrzydszy futbol. Cztery lata temu było podobnie, ale tym razem - bez względu na wyniki - jest spora szansa, że miano najgorszej reprezentacji do Polaków nie trafi, bo wydaje się, że Katar jest pod tym względem bezkonkurencyjny.

Niestety, statystyka nie jest dzisiaj po naszej stronie, bowiem do tej pory w pierwszym meczu Mundialu udało się nam wygrać tylko raz!

* 1938: Polska - Brazylia 5:6

* 1974: Polska - Argentyna 3:2

* 1978: Polska - RFN 0:0

* 1982: Polska - Włochy 0:0

* 1986: Polska - Maroko 0:0

* 2002: Polska - Korea Płd 0:2

* 2006: Polska - Ekwador 0:2

* 2018: Polska - Senegal 1:2

Poza tym Meksykanie na siedmiu poprzednich Mundialach zawsze dochodzili do 1/8 finału, podczas gdy nam ta sztuka ostatni raz udała się 36 lat temu...

Na wczorajszej konferencji prasowej trener Czesław Michniewicz przyznał, że wszyscy zawodnicy są do jego dyspozycji. - Jesteśmy przekonani co do ustawienia i składu osobowego, w jakim zagramy. Braliśmy pod uwagę to, kto obecnie występuje w klubach, a kto nie. Dlatego ustawienie, jakie zaproponujemy, będzie wynikało z obecnej sytuacji. Musimy reagować na różne zmiany, które ciągle następują w pracy z reprezentacją. Zawodnicy, którzy nie grali w swoich klubach, też są w dobrej dyspozycji fizycznej. To bardzo ważne w turnieju, gdy w ciągu ośmiu dni gra się trzy mecze fazy grupowej. Każdy z naszych piłkarzy jest optymalnie przygotowany.

Polski selekcjoner odniósł się także do Meksykanów: - Bardzo szanuję trenera tej kadry (Gerardo Martino - red.). Wcześniej pracował m.in. w Barcelonie. Świetny, doświadczony szkoleniowiec. Ma do dyspozycji wielu znakomitych piłkarzy. Np. bramkarz Guillermo Ochoa zagra swój piąty Mundial, a niektórzy moi zawodnicy nie mają nawet pięciu występów w reprezentacji. Wiemy dużo o rywalach, teraz trzeba to przełożyć na boisko. Doceniam klasę Meksyku, ale mamy swoje atuty, które będziemy chcieli pokazać. Naszą siła jest mieszanka rutyny i doświadczenia. Stać nas na wyjście z grupy. Oczywiście pod pewnymi warunkami, które musimy spełnić. Meksyk, Argentyna i Arabia Saudyjska to bardzo silne zespoły. Każdy na Mundialu gra o wyjście z grupy. Nie chcemy być w gronie 16 zespołów, które jako pierwsze wrócą do domu - zakończył Czesław Michniewicz.

ARTUR DRYHYNYCZ

WTOREK W KATARZE

* Grupa C: Argentyna - Arabia Saudyjska (g. 11 TVP 2, TVP Sport), Meksyk - Polska (17 TVP 1, TVP Sport)

* Grupa D: Dania - Tunezja (14 TVP 1), Francja - Australia (20 TVP 1, TVP Sport)

MUNDIALOWE WYSTĘPY

Polska (8)

1938 - 1/8 finału

1974 - 3. miejsce

1978 - druga runda

1982 - 3. miejsce

1986 - 1/8 finału

2002 - pierwsza runda

2006 - pierwsza runda

2018 - pierwsza runda