Ambitne plany elbląskich koszykarzy

Dla drużyny z Elbląga był to pierwszy występ przed własną publicznością. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem, bowiem kibice przyszli zobaczyć w akcji Przemysława Zamojskiego, reprezentanta Polski w koszykówce 3x3.

Skąd pomysł na reaktywację seniorskiej koszykówki w Elblągu? - Bardzo często rozmawialiśmy między sobą, że fajnie byłoby pograć w jednym zespole w seniorskiej lidze. Wszyscy trenujemy koszykówkę od dziecka, a ostatnio graliśmy w ligach amatorskich w Trójmieście - mówi Aleksander Klonowski, prezes i zawodnik elbląskiego klubu. Czekaliśmy, żeby ktoś to zrobił, aż w końcu stwierdziliśmy, że sami się za to zabierzemy, bo jak nie my to kto? Zaczęliśmy wszystko organizować od początku roku i teraz mamy efekty w postaci III ligi w Elblągu.

Basketball może się pochwalić reprezentantem Polski w swojej kadrze. Przemysław Zamojski w zeszłym roku całkowicie poświęcił się odmianie koszykówki 3x3. W 2019 roku zdobył brązowy medal mistrzostw świata, a dwa lata później brązowy medal mistrzostw Europy. Teraz postanowił zmienić swoje plany i zgodził się pomóc drużynie ze swojego rodzinnego miasta, bo pierwsze kroki w koszykówce stawiał w Truso Elbląg.

- Przemek jest naszym dobrym kumplem, graliśmy razem w czasach juniorskich - mówi Klonowski. - Dzięki temu, że jest skupiony na koszykówce 3x3, to może grać u nas, inaczej pewnie grałby dalej w zespołach z Ekstraklasy. Kalendarz mu pozwala na to, żeby nam pomóc na parkietach III ligi. To fajna sprawa dla kibiców, a także dla rywali, bo przecież dobrze jest sprawdzić się na tle takiego zawodnika.

W pierwszym meczu przed własną publicznością Przemysław Zamojski zdobył 16 punktów i poprowadził swój zespół do wygranej 80:58 z AZS UWM Olsztyn. - Jesteśmy zadowoleni z wygranej - ocenia Aleksander Klonowski. - Frekwencja na trybunach dopisała, był doping i atmosfera. Wynik sportowo jest dobry, ale mamy jeszcze sporo do poukładania od strony taktycznej, ale na to trzeba czasu.

Basketball chce w tym sezonie powalczyć o awans do II ligi. Na papierze elblążanie mają bardzo silny skład, bo oprócz doświadczonego Zamojskiego jest także Mateusz Stawiak, który ostatnio grał w pierwszoligowym Turze Zgorzelec. W kadrze elbląskiego klubu są także Kacper Szuszkiewicz i Kacper Jastrzębski, byli młodzieżowi reprezentanci Polski 3x3. - Trzon zespołu jest dość mocny i wygląda przyzwoicie. Nie pozostaje nam nic innego, jak zgrywać się i bić o awans - kończy Klonowski.

W czwartek w elbląskiej SP 11 Polski Związek Koszykówki przeprowadzi pokazową lekcję koszykówki dla uczniów. Gościem specjalnym będzie Przemysław Zamojski, absolwent SP 11, oraz trener reprezentacji Polski 3x3 Piotr Renkiel i zawodnicy Szymon Rduch i Łukasz Diduszko.

W drugim spotkaniu 3. kolejki Orkan nadal zbiera frycowe w tej lidze. Iławska drużyna przegrała 68:94 na wyjeździe z Politechniką Gdańską. Natomiast mecze Wilków Ełk z Kolejarzem Chojnice oraz Trójeczki Olsztyn z Basketem Kwidzyn zostało przełożone na połowę stycznia.

III LIGA

1. Basketball 5 235:196

2. Politechnika 5 228:220

3. Trójeczka* 4 165:125

4. Wilki* 4 167:150

5. AZS UWM 4 238:257

6. Kwidzyn* 3 163:126

7. Orka 3 172:243

8. Chojnice* 2 118:169

* mecz zaległy