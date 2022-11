62. Plebiscyt - lista kandydatów

W treść sms-a wpisujemy jedynie kod przydzielony wybranemu przez nas kandydatowi (poniżej wszystkie kody są zaznaczone na czerwono). Dla przykładu jeśli popieramy Taylora Averilla, wtedy na numer 7248 wysyłamy sms-a o treści go.nsw.1 (koszt sms-a to 2,46 zł brutto)

Każdy sms to 10 punktów dla wybranego przez nas sportowca. Tyle samo punktów dostanie kandydat wpisany na pierwszym miejscu kuponu. Drugi dostanie punktów 9 i tak do miejsca dziesiątego, za które jest jeden punkt.

UWAGA! Przy wypełnianiu kuponów należy przestrzegać kilku zasad:

a ) wpisujemy jedynie kandydatów z poniższej listy!

b ) na kuponie musi być 10 różnych nazwisk (plus imiona). Inne dane są zbędne

c ) kupony, które tych warunków nie spełnią, nie będą brane pod uwagę

d ) nie wysyłamy na przykład 10 kuponów w 10 kopertach, tylko w jednej

e ) głosowanie (kuponowe i sms-owe) kończy się 31 stycznia

f ) każdy może wysłać dowolną liczbę sms-ów oraz kuponów

Dziesiątkę laureatów zostanie wybrana w następujący sposób:

1. Po zakończeniu głosowania kuponowego do dalszego etapu plebiscytu awansuje czołowa dwudziestka. Zwycięzca tego głosowania otrzyma 20 punktów, a następni kolejno 19, 18, 17... I tak do 20. miejsca, za które kandydat otrzyma 1 punkt.

2. Po zakończeniu głosowania sms-owego do dalszego etapu także awansuje czołowa dwudziestka. Zwycięzca także otrzyma 20 punktów, a następni kolejno 19, 18, 17...

3. Sportowcy - wybrani w głosowaniu kuponowym i sms-owym - utworzą nową - krótką - listę kandydatów, z której swoją dwudziestkę wybierze z kolei Kapituła Plebiscytu. Zasady punktacji są takie same, jak w dwóch poprzednich przypadkach, tzn., że zwycięzca dostanie 20 punktów, a każdy kolejny jeden punkt mniej.

4. Skład złotej dziesiątki poznamy po zsumowaniu wyników głosowania kuponowego, sms-owego i Kapituły. Czyli zwycięzca plebiscytu może maksymalnie zdobyć 60 punktów (3x20).

5. W razie takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zajmie ten kandydat, który osiągnie lepszy wynik w głosowaniu kuponowym.

Wyniki plebiscytu oraz nazwiska zwycięzców kategorii sms-owych ogłosimy 18 lutego na tradycyjnym Balu Sportowca.

* Lista kandydatów jest otwarta, jeśli więc uważasz, że kogoś na niej brakuje, napisz do nas na adres sport@gazetaolsztynska.pl .