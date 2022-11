Hołowczyc wraca na Dakar

17 listopada podczas konferencji rajdowy duet zaprezentował program startów o nazwie „Road to Dakar”. Obejmuje on starty w pełnym cyklu Pucharu Świata w rajdach Baja w sezonie 2023, a także start w legendarnym rajdzie Dakar 2024.

Kolejną nowością będzie rajdówka, bo wsiądą do zupełnie nowego MINI Countryman John Cooper Rally T1 Plus przygotowanego przez niemiecki X-Raid. To zupełnie nowa konstrukcja, która swoją prezentację będzie miała w połowie grudnia 2022 roku, a rajdowy debiut w Dakarze 2023.

Tak ambitny plan byłby niemożliwy bez zaangażowania i determinacji nowych

partnerów i entuzjazmu Jarosława Peczki, właściciela firm Bio-Gen i BioLider, który o nowym projekcie mówi: „Jesteśmy liderami biotechnologii, nasze życie to zawsze pełne zaangażowanie i determinacja, tak podchodzę do prowadzenia biznesu i do wszystkich projektów w jakich uczestniczę. Mówiąc kolokwialnie, jeśli nie chcemy być kopani w dupę przez konkurencję, to musimy być daleko z przodu przed innymi. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Krzysztofem Hołowczycem. Naszym celem jest wygrana i bardzo chcę usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego na podium!”

- Niesamowicie się cieszę z nowego projektu i partnerstwa - powiedział "Hołek". - Partnerstwo to ma promować najlepsze produkty, w najlepszym zespole, w najwyższej kategorii, w rajdach cross country. To dla mnie i Łukasza ogromne wyzwanie i chyba największa szansa jaką dotychczas dostałem.

Start w Pucharze Świata ma być dla nas okresem na poznanie nowego auta i ewentualne wychwycenie chorób wieku dziecięcego. X-Raid to doskonały zespół i jestem pewien, że samochód okaże się bardzo szybki. Najważniejszym elementem naszej układanki jest oczywiście Dakar 2024. To w nim z bagażem doświadczeń wyniesionym ze startów nowym autem wystartujemy z jednym celu, którym jest zwycięstwo!