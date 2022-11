Piłkarski weekend

Drugoligowiec ma za sobą udaną końcówkę jesieni, bowiem wygrał pięć razy z rzędu i awansował na czwarte miejsce. Ze względu na Mundial liga zakończyła się wyjątkowo już w połowie listopada, więc szkoleniowcy musieli zaplanować inny mikrocykl przygotowań do rundy wiosennej. Stomil zdecydował się na trenowanie jeszcze przez tydzień i sparing, następnie piłkarze udadzą się na dwutygodniowe urlopy, potem wrócą do Olsztyna na dwa tygodnie treningów, po czym do zajęć powrócą 9 stycznia.

Trener Szymon Grabowski już teraz testuje nowych zawodników - zaproszenie na treningi otrzymali m.in. wyróżniających się piłkarze z drużyny juniorów, która wywalczyła awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów.

Dla Wikielca, który też jeszcze nie przerwał treningów, będzie to doskonała okazja do sprawdzenia się na tle silniejszego rywala, chociaż zapewne Stomil wystąpi w eksperymentalny składzie.

* Piłkarze Sokoła sobotnim meczem w Ostródzie z Ursusem (g. 13) zakończą długą rundę jesienną w rozgrywkach III ligi. Podopieczni Janusza Bucholca od sześciu kolejek nie zaznali goryczy porażki, a w ostatnim meczu na wyjeździe wygrali 3:2 z Błonianką Błonie, chociaż do przerwy przegrywali 0:2. Teraz piłkarze Sokoła będą chcieli godnie pożegnać się z własna publicznością i zarazem zanotować ósmą wygraną w tej rundzie i tym samym przedłużyć serię spotkań bez porażki. Jest to do zrobienia, bo przecież Ursus zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, a na wyjeździe jeszcze nie wygrał.

Po sobotnim spotkaniu trener ostródzian zaplanował jeszcze badania wydolnościowe, po których piłkarze rozjadą się na urlopy. Do zajęć powrócą na początku stycznia, jednak nie wiadomo, czy wszyscy, bo na celowniku bogatszych klubów mogą znaleźć się na przykład Dawid Kasprzyk (11 goli) i Łukasz Święty (8).

* Czołówka tabeli: 1. Pogoń Grodzisk Maz. - 31; 2. Legionovia - 30; 3. Unia Skierniewice - 29 (...) 9. Sokół - 24 (...) 17. Ursus - 10.