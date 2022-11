Grała III liga. Sprawdzamy wyniki i tabelę [zdjęcia]

W niedzielne popołudnie w hali na olsztyńskim Zatorzu doszło do spotkania Trójeczki Olsztyn z Basketball Elbląg. Obydwa zespoły przystąpiły do tego meczu podbudowane zwycięstwami w pierwszej kolejce. Było wiadomo, że tym razem któraś z ekip dozna pierwszej porażki w sezonie.

Po ostatnim dźwięku syreny wiedzieliśmy, że był to zespół z Elbląga. Trójeczkę do zwycięstwa poprowadzili m.in. Wojciech Fijałkowski i Piotr Szczepański, którzy zdobyli po 23 punkty.

Radości z wygrania po meczu nie krył trener Tomasz Majchrowicz, ale zdawał sobie sprawę z tego, że jego zespół nie rozegrał zbyt dobrego spotkania. — To bardzo ważne zwycięstwo — mówi szkoleniowiec Trójeczki.

— Wygraliśmy z zespołem o potencjalnie najmocniejszej i najbardziej doświadczonej kadrze w naszej lidze. Grają tam zawodnicy, którzy przez osiem sezonów występowali w I lidze i nawet w europejskich pucharach w barwach Śląska Wrocław. Mam tu na myśli Mateusza Stawiaka. Dla naszej młodej drużyny to sukces — zauważa Majchrowicz. I dodaje: — Chciałbym zaznaczyć, że widziałem sporo mankamentów w naszej grze. Szczególnie było to widoczne w ataku, ale obrona była dobra przez cały mecz i dzięki temu w końcówce spotkania zdobyliśmy dziesięć punktów pod rząd i nawet przy lekkiej przewadze elbląskiego zespołu, udało się nam ten mecz wygrać.

To było drugie zwycięstwo Trójeczki w tym sezonie. Trzon drużyny stanowią młodzi gracze z roczników 2004-2006 i dwóch doświadczonych zawodników: Marek Miałki oraz Yury Shalima.

O co więc drużyna Tomasza Majchrowicza gra w tym sezonie? — Chcemy awansować do baraży o II ligę — mówi nam trener. — Powiedzieliśmy sobie z chłopakami, że jak mamy postawić sobie jakiś cel, to musi to być cel wysoki. Czy nam się uda wejść do baraży? Po dwóch pierwszych spotkaniach nie możemy jeszcze tego powiedzieć, ale dla nas to sympatyczny początek sezonu — dodaje.

WYNIKI 2 KOLEJKI:

• Szkoła Gortata Politechnika Gdańska — Basket Kwidzyn 78:74

• Trójeczka Olsztyn — Basketball Elbląg 82:77

• AZS UWM Olsztyn — Kolejarz Chojnice 86:70

• Wilki Ełk — Orka Iława 60:56

PO 2 KOLEJKACH

1. Trójeczka 4 +40

2. Wilki 4 +17

3. Kwidzyn 3 +37

4. Elbląg 3 +17

5. AZS UWM 3 +3

6. Szkoła Gortata 3 -18

7. Orka 2 -49

8. Kolejarz 2 -51



Emil Marecki