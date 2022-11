Smrodek wokół elbląskiego klubu

Sprawę ustawiania wyników w III lidze kilka dni temu ujawnił Mateusz Miga z TVP Sport. Jeden z byłych pracowników dużej firmy bukmacherskiej zdradził mu, że na tym poziomie rozgrywkowym dość często dochodzi do bardzo dziwnych meczów. Jest to efekt tego, że po ataku rosji na Ukrainę międzynarodowe gangi przeniosły swoje zainteresowanie na polskie ligi. Jak to działa? Otóż oszuści docierają do piłkarzy i sędziów przeważnie w III lidze, bo korumpuje się ich łatwiej i za mniejsze pieniądze. Oczywiście nie ograniczają się do Polski, bo działają też m.in. w Serbii, Chorwacji, Rumunii, Czechach, a nawet w Szwecji. O ile w normalnym meczu bukmacherzy w sumie przyjmują zakłady o wartości kilkuset euro, to przy ustawce nagle pojawiają się zakłady na... 90 tysięcy euro! Oczywiście firmy bukmacherskie starają się interweniować, zawieszając przyjmowanie zakładów lub wręcz skreślając taki mecz ze swojej oferty.

Wśród podejrzanych klubów znalazły się m.in. Odra Wodzisława oraz Concordia. Odra w zadziwiających okolicznościach przegrała 1:5 z Polonią Bytom, natomiast w meczu Concordii z Pilicą Białobrzegi przy stanie 0:2 nagle pojawiło się mnóstwo zakładów na to, że jeszcze przed przerwą padnie kolejna bramka. „Kursy zaczęły diametralnie spadać, a większość bukmacherów wycofała spotkanie ze swojej oferty” - czytamy w materiale TVP Sport. No i do przerwy Concordia przegrywała 1:3...

W tej sytuacji Polski Związek Piłki Nożnej zawiesił pochodzącego z Ukrainy Ihora Radczenkę, natomiast działacze Concordii odsunęli od drużyny pozostałych Ukraińców: Ołeksija Kazakowa, Badri Akubardiję i Iwana Spyczkę.

Oczywiście cała czwórka nie zagrała w sobotnim spotkaniu w Zambrowie z Olimpią.

• Olimpia Zambrów - Concordia Elbląg 3:1 (1:0)

1:0 - Zalewski (4 karny), 1:1 - Nestorowicz (70), 2:1 - Zalewski (72), 3:1 - Jakimiuk (90)

CONCORDIA: Matysiak - Edil, Szawara, Bukacki, Drewek, Jarzębski, Rękawek, Kopka, Szmydt,Szramka (68 Nestorowicz), Pelc (87 Bartosiński)

Mecz zaczął się dla Concordii fatalnie, bo po faulu Brazylijczyka Edil arbiter odgwizdał rzut karny. Jedenastkę na gola zamienił najskuteczniejszy snajper Olimpii Kamil Zalewski, który w 33. min był o włos od zdobycia drugiej bramki. Po przerwie goście wyglądali zdecydowanie lepiej, no i w 70. min Szmydt dośrodkował w pole karne, a Norbert Nestorowicz, który na boisku pojawił się zaledwie dwie minuty wcześniej, silnym strzałem pod poprzeczkę doprowadził do remisu. Niestety, radość Concordii nie trwała jedynie chwilę, bo najpierw Rafał Parobczyk trafił w słupek, ale po dobitce Zalewskiego piłka swoje miejsce znalazła w siatce.

Od tego momentu elblążanie ruszyli do odrabiania strat, zepchnęli rywali do głębokiej defensywy, ale Olimpia przetrwała napór i w 90. min wyprowadziła zabójczą kontrę.

W sobotę w ostatnim meczu rundy jesiennej Concordia podejmie Błoniankę.

* Błonianka Błonie - Sokół Ostróda 2:3 (2:0)

1:0 - Koterwas (16), 2:0 - Jabłoński (41), 2:1 - Kasprzyk (66 k), 2:2 - Banul (69), 3:2 - Święty (74)

SOKÓŁ: Florczak - Kwiencer, Porębski, Skok, Pawluczuk, Kopacz (64 Banul), Kiełtyka (46 Szałkowski), Furman, Święty, Mysiorski, Kasprzak

Ostródzka drużyna kontynuuje bardzo dobrą serię - Sokół od sześciu kolejek nie zaznał porażki (4 zwycięstwa i 2 remisy). Jednak początek meczu w Błoniu nie zapowiadał happy endu, bowiem po 41 minutach gospodarze wygrywali 2:0. Co zatem trener Janusz Bucholc powiedział w szatni swoim piłkarzom, że zdołali odwrócić losy spotkania? - Nic szczególnego - przyznaje szkoleniowiec. - Nie ma co dorabiać jakiejś szczególnej filozofii do tego, co się stało. Po prostu w drugiej połowie zagraliśmy tak, jak mieliśmy zagrać już w pierwszej. Wyjechaliśmy o szóstej rano na to spotkanie, więc pierwsza połowa pokazała, że byliśmy wtedy bardziej w autokarze niż na boisku.

Na koniec piłkarskiej jesieni Sokół zagra u siebie w sobotę z Ursusem.

* Inne wyniki 16. kolejki: Ursus Warszawa - Lechia Tomaszów Maz. 1:7 (1:2), Broń Radom - Pelikan Łowicz 3:2 (0:1), Świt Nowy Dwór Maz. - Pogoń Grodzisk Maz. 0:1 (0:0), Mławianka Mława - Jagiellonia II Białystok 1:3 (0:0), Legia II Warszawa - Legionovia Legionowo 1:2 (1:2), Warta Sieradz - Unia Skierniewice 1:2 (1:1), Pilica Białobrzegi - ŁKS II Łódź 1:3 (0:2).

PO 16 KOLEJKACH

1. Pogoń 31 29:20

-----------------------------

2. Legionovia 30 36:22

3. Unia 29 18:10

4. Mławianka 28 39:32

5. Lechia 27 28:16

6. Świt 27 28:21

7. ŁKS II 25 33:23

8. Jagiellonia II 24 33:25

9. Sokół 24 29:29

10. Legia II 23 30:27

11. Pelikan 23 26:24

12. Broń 22 30:29

13. Pilica 20 23:28

14. Olimpia 20 22:29

15. Błonianka 11 18:36

------------------------------

16. Warta 10 14:29

17. Ursus 10 19:36

18. Concordia 7 17:36