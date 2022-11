Niemki pierwszym rywalem Polek

Tytułu broni Norwegia, która przed dwoma laty w duńskim Herning pokonała w finale Francję 22:20. W meczu o brązowy medal Chorwacja zwyciężyła Danię 25:19.

Biało-czerowne w kwalifikacjach Euro 2022 wygrały swoją grupę. Zadanie ułatwiła dyskwalifikacja zespołu Rosji, po agresji wojskowej tego kraju na Ukrainę.

Wartością dodaną ekipy norweskiej, głównego kandydata do złotego medalu, jest 58-letni trener Thorir Hergeirsson. Islandczyk, który zespół narodowy objął w roku 2009, z Norwegią zdobył już 13 medali w 16 turniejach. Skandynawki legitymują się najlepszym bilansem miejsc na podium wszech czasów w Euro (8-3-1). Wszystkie zespoły All Star mistrzostw, licząc od 2000 roku, zawierały co najmniej jedną Norweżkę. Drużynie prowadzonej przez Hergeirssona brakuje tylko siedmiu trafień, aby osiągnąć w ME 3000 zdobytych bramek.

W inauguracyjnym spotkaniu ME w piątek drużyna jednego z gospodarzy turnieju Słowenia zmierzy się z Danią.

Pierwszy mecz turnieju podopieczne norweskiego szkoleniowca Arne Senstada rozegrają 5 listopada z Niemkami o godz. 20.30. Dwa dni później biało-czerwone o tej samej porze zmierzą się z Hiszpankami, a 9 listopada o godz. 18.00 zagrają ze współgospodarzem turnieju - Czarnogórą. Wszystkie spotkania odbędą sie w Podgoricy. Miejscowa hala może pomieścić 6000 widzów.

Niemki wystąpiły we wszystkich dotychczasowych edycjach ME, ale tylko raz - na inauguracje rozgrywek - w roku 1994, wykorzystując atut gospodarza zdobyły srebrny medal. Trenerem reprezentacji jest Markus Gaugisch, który schedę po holenderskm szkoleniowcu Henku Gronerze objął w kwietniu 2022. Gaugisch prowadzi równolegle zespół Bundesligi SG BBM Bietigheim (do końca sezonu - PAP), w którym występuje była reprezentatntka Polski Karolina Kudłacz-Gloc. W ogłoszonej "16" Niemiek uwagę zwracają dwie zawodniczki. 32-letnia obrotowa Luisa Schulze (Sport-Union Neckarsulm), mająca na koncie najwięcej (125) występów z powołanych kadrowiczek, zdobyła 159 bramek. Lepszą skutecznością legitymuje się o osiem lat młodsza lewa rozgrywająca Emily Boelk (FTC Budapest) - 237 goli w 80 spotkaniach.

Dla Hiszpanek będzie to dwunasty występ na Euro. Iberyjki w dorobku mają dwa srebrne medale (2008 i 2014). Trener Ignacio Prades liczy na mieszankę młodości i doświadczenia oraz na lepszy występ niż w trzech ostatnich turniejach ME (2016, 2018, 2020). Wówczas Hiszpanki za każdym razem wygrały tylko po jednym meczu, kończąc rywalizację odpowiednio na 11., 12. i 9. miejscu. Rodzimi kibice liczą na powtórkę z dwóch poprzednich mistrzostw świata, gdzie Hiszpania dotarła do półfinałów, zajmując drugie miejsce w 2019 roku i czwarte dwa lata później. Liderakami odmłodzonego zespołu są 43-letnia bramkarka, jedna z najlepszych w Europie na swoje pozycji, Silvia Navarro oraz rozgrywająca, pochodząca z Portugalii Alexandrina Barbosa. 37-latka grała już w 12 klubach, zdobywając mistrzostwo Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Rosji i Rumunii.

Czarnogóra czeka na siódmy z rzędu udział w EHF Euro, odkąd kraj zyskał niepodległość w 2006 roku. Sukcesem zakończył się start w roku 2012, który zapewnił mistrzowski tytuł. Wtedy w składzie grała legendarna Bojana Popovic. Wicemistrzyni olimpijska z Londynu na poprzednich ME była asytentką trenera Kima Rasmussena (były szkoleniowiec Polski - PAP). Popovic od roku samodzielnie prowadzi zespół narodowy. Kilka czołowych zawodniczek jest kontuzjowanych, a inne - jak lewoskrzydłowa Majda Mehmedovic wybrana do All Star EHF Euro 2018 - zakończyły karierę. Trzon zespołu został jednak na podobnym poziomie i liczącą niewiele ponad 600 tys. społeczność Czarnogóry nie rozpatruje innego scenariusza, jak tylko awans do rundy głównej.

Do fazy zasadniczej zakwalifikują się po trzy czołowe zespoły z każdej z czterech grup. Zespoły z grupy D spotkają się w dniach 11-16 listopada w Skopje z ekipami z puli C, w której zagrają Francja (mistrz olimpijski, srebrny medalista ME), Holandia, Macedonia Płn. i Rumunia.

Z dwóch sześciozespołowych grup do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze reprezentacje. Drużyny z trzecich miejsc rozegrają mecz o 5. miejsce.

Półfinały zaplanowano w Lublanie na 18 listopada, a finał odbędzie się dwa dni później o godz. 20.30. Tego samego dnia o godz. 17.45 rozpocznie się spotkanie o brązowy medal.

Grupa A (Lublana) - Norwegia, Węgry, Chorwacja, Szwajcaria

Grupa B (Celje) - Dania, Szwecja, Słowenia, Serbia

Grupa C (Skopje) - Francja, Holandia, Macedonia Płn. i Rumunia

Grupa D (Podgorica) - Polska, Czarnogóra, Niemcy, Hiszpania

Terminarz grupy D (Arena Moraca, Podgorica):

5 listopada

18.00 Czarnogóra - Hiszpania

20.30 Polska - Niemcy

7 listopada

18.00 Niemcy - Czarnogóra

20.30 Hiszpania - Polska

9 listopada

18.00 Polska - Czarnogóra

20.30 Niemcy - Hiszpania

