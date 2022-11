Odwołane posiedzenie sejmowej komisji sportu

Na zaplanowane w czwartek o godz. 14 posiedzenie komisji stawili się tylko parlamentarzyści i przedstawiciele resortu sportu. Gdy w pięć minut po upływie terminu rozpoczęcia posiedzenia nikogo z PZPN nie było, sekretariat komisji zadzwonił do związku. Tam poinformowano, że o tej porze nikt ze związku nie pojawi się na posiedzeniu. Zaproponowano natomiast, aby posłowie poczekali, to za dwie godziny może przyjechać do sejmu rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Zaproszenie na posiedzenie komisji jej sekretariat skierował do PZPN 20 października. Kilka dni później związek je potwierdził, na spotkaniu z parlamentarzystami związek reprezentować miał właśnie Kwiatkowski.

To nie pierwszy raz, gdy z powodu braku przedstawiciela PZPN sejmowa komisja nie wysłuchała informacji o przygotowaniach biało-czerwonych do turnieju w Katarze. Poprzednio miało to miejsce w połowie września.

"To, że nie ma dzisiaj na komisji przedstawicieli PZPN jest rzeczą skandaliczną. Dotychczas nigdy nie zdarzyło się, aby przedstawiciele związku sportowego zaproszeni na posiedzenie nie stawili się. Wyciągniemy z tego konsekwencje, skierujemy odpowiednie pismo do prezesa, o sprawie zawiadomimy także panią marszałek Elżbietę Witek. Zdajemy sobie sprawę z gorącej atmosfery przed mistrzostwami, ale na lekceważenie parlamentu nie można pozwolić" - powiedział PAP przewodniczący komisji Jakub Rutnicki (KO).

Tomasz Zimoch (Polska 2050) dodał, że parlamentarzyści oczywiście nie obrażają się na piłkarską reprezentację Polski, będą jej kibicować i trzymać za nią kciuki. "Ale takiej sytuacji, jaka miała miejsce w czwartek, nie można dłużej tolerować" - podkreślił. Zimoch zaproponował, aby prezesa PZPN Cezarego Kuleszę i rzecznika Kwiatkowskiego już nigdy więcej na posiedzenie komisji nie zapraszać.

Jakub Kwiatkowski, team menedżer reprezentacji ds. sportowych, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, przeprosił posłów za swoją nieobecność na czwartkowym posiedzeniu .

"W związku z zamieszaniem związanym z dzisiejszym posiedzeniem Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki chciałbym Państwa bardzo przeprosić za moją nieobecność, która wcześniej nie została Państwu przekazana. Niestety ogrom obowiązków, które wynikają z bezpośredniego czasu poprzedzającego początek zgrupowania reprezentacji Polski przed mistrzostwami świata, sprawił, że nie pojawiłem się zaplanowanym na dziś spotkaniu z Komisją" - napisał w mailu skierowanym do wszystkich członków komisji.

"Zdaję sobie sprawę, że sytuacja była z naszej strony skrajnie nieprofesjonalna i trudno się z niej wytłumaczyć. Jednak jesteśmy nieco ponad tydzień przed początkiem zgrupowania reprezentacji, które rozpocznie się 13 listopada, a spraw do zrealizowania przed początkiem mundialu jest wciąż bardzo wiele" - dodał.

"Dlatego moim obowiązkiem jest przeprosić Państwa za zaistniałą sytuację. Nie było zamierzone przeze mnie zabranie Państwa czasu i spowodowane przez to niedogodności. Mam nadzieję, że dzisiejsza sytuacja nie miała dużego wpływu na plany wszystkich Państwa. Dlatego jeszcze raz chciałem wszystkich Państwa przeprosić za moją nieusprawiedliwioną nieobecność" - zakończył Kwiatkowski. PAP