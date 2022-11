Meksyk już trenuje w Katalonii

Jak podały w czwartek meksykańskie media, podopieczni trenera Gerardo Martino przez najbliższych 15 dni będą przygotowywali się w katalońskim mieście Girona do udziału w mundialu.

Odnotowały, że obecna na zgrupowaniu w północno-wschodniej Hiszpanii ekipa od wtorku przeprowadziła już trzy sesje treningowe.

Według meksykańskiej telewizji Telediario na zgrupowanie odbywające się w kompleksie treningowym PGA Catalunya przybyło już 17 z 31 graczy powołanych przez Martino do drużyny narodowej przed mundialem.

Z informacji stacji telewizyjnej wynika, że selekcjoner powołał dodatkowo 15 graczy, którzy na obiekcie w Gironie pomagają w organizowanych treningach z powodu absencji kilkunastu zawodników, jacy jeszcze nie dostali pozwolenia od swoich klubów na dołączenie do kadry.

"Najpóźniej do 14 listopada trener Martino powinien wyłonić 26-osobową ekipę na Mundial w Katarze, gdzie zagra w grupie C przeciwko Argentynie, Polsce i Arabii Saudyjskiej”- podało w czwartek Telediario.

Przed wyjazdem na mistrzostwa świata zespół Meksyku rozegra dwa spotkania towarzyskie: 9 listopada zmierzy się z Irakiem, a tydzień później z reprezentacją Szwecji.