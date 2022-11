Przed sportowym weekendem

KOSZYKÓWKA\\\ W 6. kolejce I ligi kobiet KKS Agapit Olsztyn w sobotę zagra na wyjeździe z Huraganem Wołomin (g. 18).

* Czołówka tabeli: 1. Pabianice - 10; 2. KKS - 9; 3. Politechnika Gdańsk - 9 (...) 9. Huragan - 4

SIATKÓWKA\\\ W 6. kolejce II ligi AZS UWM podejmie Czarnych Rząśnia (sobota, g. 17, hala w Kortowie). Olsztynianie, którzy po rocznej banicji powrócili do II ligi, jak na razie radzą sobie słabo, bo w 5 meczach jeszcze nie wygrali nawet seta. Jest to wynik sporych zmian w składzie (przed sezonem odeszło aż siedmiu siatkarzy, w tym rozgrywający) oraz problemów z halą w okresie przygotowawczym. Jednak w sobotę do Olsztyna przyjadą Czarni, którzy też jeszcze nie wygrali, więc któryś z tych dwóch zespołów w końcu odniesie pierwsze zwycięstwo.

* W II lidze kobiet Chemik Olsztyn ma wolny termin.

FUTSAL\\\ W zaległym meczu Ekstraklasy Constract Lubawa na wyjeździe niespodziewanie przegrał 3:5 z FC Toruń. Lubawianie pozostali na drugim miejscu w tabeli, ale ich strata do Rekordu wzrosła do 5 punktów. Los tak chciał, że w sobotę w Bielsku-Białej o godz. 18 Constract zagra z niepokonanym liderem. Jeśli goście zwyciężą, wtedy ich strata do Rekordu zmaleje do dwóch oczek, jeśli jednak przegrają, wówczas mogą spaść nawet na szóste miejsce.

* Czołówka: 1. Rekord Bielsko-Biała - 21 (52:12); 2. Constract Lubawa - 16 (42:12); 3. Piast Gliwice - 16 (28:17); 4. BSF Bochnia - 16 (28-22); 5. Futsal Leszno - 15 (29:21).

PIŁKA RĘCZNA\\\ W kolejnym spotkaniu Ligi Centralnej Warmia Olsztyn podejmie w Biskupcu KPR Legionowo, czyli lidera rozgrywek (sobota, g. 18). Żarty się skończyły, bo warmiacy, po serii trzech porażek z Zagłębiem (29:30), Śląskiem (28:30) i Nielbą (30:32), mają zaledwie dwa punkty przewagi nad przedostatnią w tabeli Anilaną Łódź. Podopieczni trenera Dariusza Molskiego nie mogą przełamać złej passy, na dodatek teraz przed zespołem z Olsztyna seria spotkań z niezwykle wymagającymi przeciwnikami, bo po Legionowie będzie wyjazd do Stali Mielec (spadkowicz z Superligi),

Zespół z Legionowa w ostatnich sezonach wiedzie prym na zapleczu Superligi, m.in. w sezonie 2020/21 wygrał Turniej Mistrzów (zagrali w niej zwycięzcy trzech grup I ligi), ale wtedy jeszcze szefowie klubu uznali, że w Superlidze jednak nie zagrają. Wiele wskazuje na to, że w tym sezonie KPR już poważnie myśli o grze w najwyższej klasie rozgrywkowej, o czym świadczą wyniki, czyli komplet zwycięstw.

Mecz będzie transmitowany poprzez serwis insports.tv.

RUGBY\\\ Zawodnicy Res Energy Rugby Team Olsztyn rozegrają ostatnie spotkanie tej rundy w II lidze. Podopieczni Leszka Borosa po czterech kolejkach zajmują trzecie miejsce w tabeli. Drużyna na koniec zagra na wyjeździe z Miedziowymi Lubin. Ewentualne zwycięstwo pozwoli olsztyńskiej drużynie awansować na drugie miejsce. Dotychczasowy bilans Res Energy to trzy zwycięstwa (wszystkie u siebie) i jedna porażka.

FUTSAL\\\ Podczas weekend rusza I liga kobiet. W rozgrywkach udział wezmą udział trzy zespoły z województwa warmińsko-mazurskiego. Weteranem rozgrywek i drużyną, która chce zawsze awansować do Ekstraligi, jest AZS UWM High Heels Olsztyn. Debiutantami w rozgrywkach są natomiast piłkarki AS Stomil Olsztyn i Jezioranki Iława. W grupie 1 łącznie jest sześć zespołów. Rywalizacja grupowa potrwa do połowy lutego. AZS UWM w pierwszym meczu w Kortowie (sobota, godz. 13:45) zmierzy się z zespołem Iławy, natomiast Stomil w niedzielę (godz. 16) w hali LO V przy ul. Krasickiego zagra z Heliosem Białystok.