Biegowe zakończenie sezonu

Borecka Łękuk Trail to znakomita okazja do oficjalnego zakończenia sezonu biegowego. W tym roku, oprócz dystansów Litygajno - 50 km, Wolisko - 21 km i Dubinek - 13 km, w programie imprezy pojawił również Łękuk - 5 km. To ukłon organizatorów w stronę początkujących biegaczy. Z kolei za pokonanie najdłuższego dystansu Litygajno zawodnicy po raz pierwszy otrzymają 1 punkt ITRA (International Trail Running Association - red.). To bardzo ważna i dobra informacja dla biegaczy, których marzeniem są starty w najbardziej prestiżowych biegach górskich w kraju i na świecie. Z kolei Borecka KIDS to nowa propozycja dla całych rodzin i oczywiście najmłodszych biegaczy. Dzieci w wieku od 3 do 16 lat pobiegną na dystansach od 200 do 800 metrów. To nie koniec nowości i atrakcji, bo w piątkowy, przedstartowy wieczór, odbędzie się Pasta Party i konferencja prasowa z udziałem gwiazd biegów Ultra. Natomiast w sobotę, po ceremonii dekoracji i oficjalnym zakończeniu części sportowej, w Folwarku Łękuk odbędzie się Borecka Łękuk Bal, czyli taneczne podsumowanie sezonu biegowego.

- Zapraszam wszystkich biegaczy w nasze gościnne progi. Sam intensywnie przygotowuję się już do startu na dystansie Litygajno. Zapowiada się naprawdę fantastyczny, rozbiegany i roztańczony weekend - zachęca Krzysztof Przyłucki, ultramaratończyk, właściciel Folwarku Łękuk.

Zapisy, trasy biegów i wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.boreckatrail.pl

