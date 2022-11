Roś ograł lidera! W środę szansa na kolejne ligowe punkty

• Roś Pisz — Znicz Pruszków 74:68 (19:19, 17:23, 18:13, 20:13)

ROŚ: Stanisławajtys 22 pkt. (4x3), Bessman 14, Bondarenko 6, Andruk 5 (1x3), Świtaj 2 oraz Pelowski 8, Zapert 6 (1x3), Rogalski 4 (1x3), Lackowski, Turski, Kazimierczuk, Zajkowski,

Rozpędzony Roś nie miał zamiaru zwalniać nawet w starciu z niepokonanym dotychczas liderem rozgrywek. Piszanie w sobotę podejmowali Znicz Pruszków i po nieustępliwej grze zepsuli rywalom bilans, którzy do tej pory po stronie porażek mieli okrągłe zero.

Mecz trzymał w emocjach od pierwszego do ostatniego zagrania, a na tablicy wyników wielokrotnie gościł remis. „Jeziorowców” nie podłamała nawet kontuzja Patryka Andruka, który bardzo dobrze wszedł w mecz, ale opuścił boisko jeszcze w pierwszej kwarcie i będzie pauzował w najbliższych tygodniach.



Pod nieobecność jednego z liderów zespołu i przy uważnym kryciu Mateusza Bessmana, na bohatera meczu wyrósł Jakub Stanisławajtys.

Wychowanek Rosia zagrał ze znakomitą skutecznością, zdobywając 22 punkty. 25-latek sygnalizował w poprzednich spotkaniach wzrost formy, a w sobotę był niemal bezbłędny. Trafił 4 z 5 rzutów za trzy punkty, taki sam bilans zanotował za dwa punkty oraz wykorzystał oba rzuty osobiste.

To właśnie „trójki” Stanisławajtysa i Patryka Zaperta pozwoliły Rosiowi wrzucić wyższy bieg w czwartej kwarcie i zbudować niewielką przewagę, która ostatecznie dała bardzo cenne zwycięstwo.

— Przygotujemy się do każdego przeciwnika, ale klucz do naszych dobrych wyników jest w naszej drużynie. Jeśli gramy tak nieustępliwie w obronie, jesteśmy cierpliwi, podejmujemy dobre decyzje i każdy z graczy daje swoje wszystkie umiejętności, to możemy wygrać z każdym rywalem w lidze — mówi Roman Skrzecz, trener Rosia.

— Cieszy mnie, że potrafimy zagrać bardzo dobre zawody po raz drugi z rzędu. Znamy swoje mocne strony, jesteśmy powtarzalni i możemy podyktować swoje warunki gry. To pokazuje, że jesteśmy solidnym zespołem, a wykonywana przez nas praca zaczyna przynosić takie efekty, jakich oczekiwałem. W starciu ze Zniczem kluczem do zwycięstwa była nasza defensywa. Wiedzieliśmy, że rywale, rzucający do tej pory średnio niemal sto punktów w meczu, są bardzo doświadczonym zespołem, ale poszukaliśmy swoich szans i zrealizowaliśmy swój plan w doskonały sposób. Wynik punktowy, z którym Znicz zakończył mecz, wystawia moim zawodnikom bardzo dobre recenzje. Dokonaliśmy tego nawet mimo przegrania walki na tablicach, co było naszym atutem w poprzednich meczach — dodaje szkoleniowiec.

Komplementów zespołowi Rosia nie szczędził także Michał Spychała, trener gości, przyznając, że wygrała lepsza drużyna. Zespół z Pisza tradycyjnie wspierała bardzo licznie zgromadzona publiczność, która w sobotę, tak jak i zawodnicy, miała mnóstwo powodów do radości.

W tym tygodniu Roś rozegra dwa spotkania. Dzisiaj podopieczni Romana Skrzecza zagrają kolejny mecz z bardzo wymagającym rywalem, udając się do Bielska Podlaskiego (początek o godz. 19.00) . We własnej hali piszanie zaprezentują się z kolei w niedzielę, podejmując Ochotę Warszawa.

Pozostałe wyniki 6. kolejki:

Ochota Warszawa — Probasket Mińsk Mazowiecki 84:71, Żubry Białystok — Energa Warszawa 69:91, Legia Warszawa — Tur Bielsk Podlaski 64:86, Legion Legionowo — Trójka Żyrardów 75:77, Isetia Warszawa — Lublinianka Lublin 76:61, AZS UJK Kielce — Sokół Ostrów Mazowiecka 78:61,

PO 6 KOLEJKACH

1. Znicz 11 537:434

2. Energa* 10 450:341

3. Tur 10 502:463

4. Żubry 10 478:439

5. Isetia* 9 452:358

6. Roś* 9 400:346

7. Legion 9 511:487

8. Trójka* 8 386:356

9. Probasket 8 442:501

10. Kolejarz* 7 402:442

11. Legia 7 418:488

12. Ochota 7 419:493

13. Kielce 7 439:588

14. Sokół* 6 356:408

15. Lublinianka** 5 306:352

*mecz mniej

** dwa mecze mniej



Harmonogram 7. kolejki:

Środa: Probasket — Lublinianka (godz. 18), Trójka — Isetia, Sokół — Żubry, Tur — Roś (wszystkie o 19) , Ochota — Legia (19.30), Kolejarz — Kielce (20.30), Energa — Legion (21)

Pauzuje: Znicz

Łukasz Szymański