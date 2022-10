Z nieba do piekła i z powrotem

* Stomil Olsztyn - Radunia Stężyca 3:2 (2:0)

1:0 - Maciej Spychała (14), 2:0 - Jakub Tecław (17 k), 2:1 - Jakub Letniowski (59 k), 2:2 - Wojciech Łuczak (63), 3:2 - Werick Caetano (90+5)

STOMIL: Jakub Mądrzyk - Filip Wójcik, Igor Kośmicki (82 Filip Szabaciuk), Jakub Tecław, Bartosz Waleńcik, Karol Żwir - Hubert Krawczun (67 Bartosz Florek), Maciej Spychała (62 Michał Karlikowski), Shun Shibata, Werick Caetano - Piotr Kurbiel (82 Sebastian Szypulski).

Gdy po 17 minutach olsztynianie prowadzili już 2:0, wydawało się, że bez większego problemu dopiszą sobie trzy punkty, tymczasem po przerwie te problemy się pojawiły. Goście potrzebowali bowiem zaledwie czterech minut, by odrobić straty! Drugiego gola dla Raduni zdobył Wojciech Łuczak, były piłkarz Stomilu. A mogło być jeszcze gorzej, ponieważ w 81. min olsztynian od utraty trzeciej bramki uratował słupek.

Stomil do końca grał jednak o zwycięstwo, bo ostatnio wychodzi mu to znakomicie. Przypomnijmy, że w meczu z Siarką (1:0) zdobył gola w 90. min, z Hutnikiem (4:3) dwa gole strzelił już w doliczonym czasie, w przegranym 1:2 spotkaniu z Wisłą honorowe trafienie też olsztynianie zaliczyli w 90. min!

Trudno w to uwierzyć, ale w sobotni wieczór stomilowcy znowu to zrobili! Tyle że tym razem czekali aż do 95. min, bo właśnie wtedy do siatki trafił Caetano. Coś nieprawdopodobnego! W czwartym mecz z rzędu Stomil zdobywa gola w 90. minucie lub jeszcze później!

Efekt jest taki, że olsztynianie awansowali do strefy barażowej, która na koniec sezonu powalczy o awans do I ligi.

* Inne wyniki 17. kolejki: GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg 0:2 (Jan Sienkiewicz 14, Aron Stasiak 75), Górnik Polkowice - Garbarnia Kraków 2:1 (1:1), Motor Lublin - Polonia Warszawa 0:1 (0:0), Pogoń Siedlce - Kotwica Kołobrzeg 0:0, Znicz Pruszków - Hutnik Kraków 0:1 (0:0), niedziela: Lech II Poznań - Wisła Puławy (13), Śląsk II Wrocław - Siarka Tarnobrzeg (13), KKS 1925 Kalisz - Zagłębie II Lubin (18:30).