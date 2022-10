* Indykpol AZS Olsztyn - BBTS Bielsko-Biała 3:0 (17, 15, 18)

INDYKPOL AZS: Tuaniga (2), Lipiński (11), Andringa (8), Averil (8), Poręba (7), Butryn (14), Hawryluk (libero) oraz Król (3), Jankiewicz i Jakubiszak

MVP: Karol Butryn



O takich meczach mówiono kiedyś „godzina z prysznicem”, bo olsztynianie do zwycięstwa potrzebowali niespełna 70 minut. Co prawda trener Javier Weber po raz drugi nie mógł skorzystać z kontuzjowanego Karlitzka, ale nie wpłynęło to na obniżenie jakości gry olsztyńskiego zespołu, bowiem ponownie bardzo dobrze spisał się Andringa. Do tej pory Holender przeważnie wzmacniał jedynie przyjęcie Indykpolu AZS, ale w kolejnym już meczu pokazał, że równie dobrze radzi sobie z zagrywką (dwa asy), jak i z kończeniem akcji (w sumie zdobył 8 punktów).

Jednak w ataku tradycyjnie pierwsze skrzypce grał Butryn (14 punktów), w efekcie po ostatniej akcji odebrał nagrodę dla MVP (trzecia w tym sezonie!). Poza tym warto zauważyć, że w podstawowym składzie po raz pierwszy pojawił się Hawryluk, młody libero zespołu z Olsztyna, no i trzeba przyznać, że dał radę!

Generalnie - trzymając się futbolowej terminologii - był to mecz do jednej bramki, po którym można jedynie zadać sobie pytanie o zasadność 16-zespołowej PlusLigi...

Najważniejsze, że Indykpol AZS wygrał po raz czwarty z rzędu, a kolejny mecz już we wtorek! Tym razem o przedłużenie zwycięskiej passy będzie jednak bardzo trudno, bowiem podopieczni Webera zagrają w Nysie ze Stalą, która jest rewelacją sezonu.

O ile zwycięstwo Indykpolu AZS było niejako planowe, o tyle w Bełchatowie doszło do sporej niespodzianki, a nawet sensacji, ponieważ mająca mocarstwowe plany Skra w meczu ze słabo spisującym się do tej pory Projektem nie wygrała nawet jednego seta. Na dodatek ostatnią partię goście z Warszawy wygrali do... 11!



* Inne mecze 6. kolejki: GKS Katowice - Ślepsk Malow Suwałki 3:2 (-23, 16, -20, 21, 11), Cuprum Lubin - Barkom Lwów 3:2 (-22, -18, 12, 17, 10), Skra Bełchatów - Projekt Warszawa 0:3 (-17, -23, -11), Cerrad Czarni Radom - Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (-21, -20, -16); niedziela: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Trefl Gdańsk (14.45), Stal Nysa - Jastrzębski Węgiel (17.30), LUK Lublin - Aluron Warta Zawiercie (20.30). Transmisję ze wszystkich meczów przeprowadzi Polsat Sport.