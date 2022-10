Stomil kontra Radunia

Ostatni raz taka sztuka udała się Stomilowi trzy lata temu, gdy pod wodzą trenera Piotra Zajączkowskiego kolejno wygrał z GKS Jastrzębie, Odrą Opole i Sandecją. Z obecnych piłkarzy olsztyńskiego klubu pamięta to jedynie Lukas Kubań, który w meczu z Siarką zaliczył 75. ligowy występ w Stomilu - jeszcze żaden z obcokrajowców tyle razy w „Dumie Warmii” nie zagrał.

Radunia zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli. Dopiero, bo przecież przed sezonem zespół ze Stężycy, potężnie wspierany przez pieniądze z... gminy, był wymieniany wśród faworytów do awansu. W ostatniej kolejce Radunia wygrała 2:1 z Pogonią Siedlce, a obie bramki strzelili byli stomilowcy, czyli Wojciech Łuczak oraz Jonatan Straus. Dlatego drugiego będzie to sentymentalny powrót do Olsztyna, bo w stolicy regionu uczył się w szkole sportowej i trenował w juniorach Warmii, a potem - po pobycie m.in. w Jagiellonii - grał w Stomilu przez ostatnie trzy lata. Jego grę docenili także czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej”, uznając Strausa za Piłkarza 2021 Roku.

W sobotę w Stomilu na pewno nie zobaczymy Dawida Kalisza, który musi odcierpieć karę za cztery żółte kartki, natomiast pod znakiem zapytania wciąż stoi występ Mateusza Maćkowiaka (dwa tygodnie temu w spotkaniu z Hutnikiem doznał urazu i od tego czasu nie gra).

Każdy kibic, który w sobotę przyjdzie na stadion, będzie mógł pomóc olsztyńskiemu schronisku dla zwierząt. - Przed meczem na terenie stadionu staną specjalne kosze, do których będzie można wrzucać artykuły potrzebne zwierzętom do przetrwania zimy - mówi Bartosz Kucharski, rzecznik prasowy Stomilu. - To między innymi koce, ręczniki, pościel (z wyjątkiem grubszych kołder i poduszek - red.) oraz podkłady higieniczne. Do tego oczywiście karma mokra i sucha. Mile widziane będą również wszelkiego rodzaju smakołyki dla psów i kotów oraz zabawki i szarpaki.

Mecz z Radunią zakończy pierwszą rundę, ale piłkarze nie zapadną w zimowy sezon, bowiem rozegrają jeszcze dwie wiosenne kolejki: 7 listopada Stomil podejmie Kotwicę, natomiast 13 listopada w Lubinie zmierzy się z rezerwami Zagłębia.



* Inne mecze 17. kolejki: GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg 0:2 (Sienkiewicz 14, Stasiak 75); sobota: Górnik Polkowice - Garbarnia Kraków (13), Motor Lublin - Polonia Warszawa (17), Pogoń Siedlce - Kotwica Kołobrzeg (14), Znicz Pruszków - Hutnik Kraków (12). niedziela: Śląsk II Wrocław - Siarka Tarnobrzeg (13), Lech II Poznań - Wisła Puławy (13), KKS 1925 Kalisz - Zagłębie II Lubin (18:30).

* Czołówka tabeli: 1. Kotwica 36; 2. Polonia 31; 3. Kalisz 29; 4. Olimpia 28 (mecz więcej) (...) 7. Stomil 24.