Maciej, medalista mistrzostw świata!

- Trzech strzelców, postawa leżąc, 300 metrów, 15 strzałów - zasady tej konkurencji opisuje Bogdan Kowalewicz, trener i zarazem ojciec Macieja. - W pojedynku o trzecie miejsce Polacy wygrali 16:14 z Austrią, a poza Maćkiem w drużynie byli Tomasz Bartnik z Legii Warszawa (w Egipcie zdobył już dwa wicemistrzowskie tytuły - red.) i Daniel Romańczyk z Agatu Złotoryja.

Niestety, nie jest to konkurencja olimpijska, więc zawodnik olsztyńskiej Gwardii wciąż musi walczyć o przepustkę do Paryża. - W tej chwili w światowym rankingu Maciek jest na 14. miejscu - wyjaśnia trener Kowalewicz. - No i teraz trzeba będzie jeździć na zawody Pucharu Świata, by zdobywać punkty do rankingu. Oprócz tego dwa miejsca do Paryża będą też do wzięcia na mistrzostwach Europy. Dobrze byłoby, gdyby awans na igrzyska udało się wywalczyć już w Egipcie, bo mielibyśmy wtedy już czyste głowy, a tak trzeba będzie jeszcze powalczyć. Na pewno są szanse, o czym świadczy chociażby szóste miejsce Maćka sprzed kilku dni (w konkurencji konkurencji karabin trzy postawy na dystansie 50 metrów - red.). Warto w tym miejscu wyjaśnić, że podczas tej właśnie konkurencji Maciek został pierwszym człowiekiem na świecie, któremu w postawie stojąc, czyli tej najtrudniejszej (poza tym są postawy klęcząc i leżąc - red.), udało się zdobyć 200 punktów na 200 możliwych, bo oddał 20 celnych strzałów z rzędu - kończy dumny ojciec i trener brązowego medalisty mistrzostw świata!