"Brązowy" Maciej jest na liście

Jak już informowaliśmy, lista kandydatów jest otwarta, więc w każdym momencie głosowania możemy do niej dopisać kolejne nazwisko. Oczywiście im szybciej ktoś się na liście pojawi, tym ma większe szanse w plebiscycie, dlatego jeśli uznasz, że kogoś na niej brakuje, napisz do nas na adres sport@gazetaolsztynska.pl. Złotą dziesiątkę laureatów oraz zwycięzców kategorii sms-owych (m.in. Piłkarz Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Akademicki, Biegacz Roku) ogłosimy podczas tradycyjnego Balu Sportowca.

Na pewno jednym z poważnych plebiscytowych kandydatów jest Maciej Kowalewicz, znakomity strzelec olsztyńskiej Gwardii, zresztą laureat poprzedniej edycji Plebiscytu, który na trwających właśnie w Egipcie mistrzostwach świata zdobył brązowy medal w drużynie! - Trzech strzelców, postawa leżąc, 300 metrów, 15 strzałów - zasady tej konkurencji opisuje Bogdan Kowalewicz, trener i zarazem ojciec Macieja. - W pojedynku o trzecie miejsce Polacy wygrali 16:14 z Austrią, a poza Maćkiem w drużynie byli Tomasz Bartnik z Legii Warszawa (w Egipcie zdobył już dwa wicemistrzowskie tytuły - red.) i Daniel Romańczyk z Agatu Złotoryja.

Niestety, nie jest to konkurencja olimpijska, więc zawodnik olsztyńskiej Gwardii wciąż musi walczyć o przepustkę do Paryża. - W tej chwili w światowym rankingu Maciek jest na 14. miejscu - wyjaśnia trener Kowalewicz. - No i teraz trzeba będzie jeździć na zawody Pucharu Świata, by zdobywać punkty do rankingu. Oprócz tego dwa miejsca do Paryża będą też do wzięcia na mistrzostwach Europy. Dobrze byłoby, gdyby awans na igrzyska udało się wywalczyć już w Egipcie, bo mielibyśmy wtedy już czyste głowy, a tak trzeba będzie jeszcze powalczyć. Na pewno są szanse, o czym świadczy chociażby szóste miejsce Maćka sprzed kilku dni (w konkurencji konkurencji karabin trzy postawy na dystansie 50 metrów - red.). Warto w tym miejscu wyjaśnić, że podczas tej właśnie konkurencji Maciek został pierwszym człowiekiem na świecie, któremu w postawie stojąc, czyli tej najtrudniejszej (poza tym są postawy klęcząc i leżąc - red.), udało się zdobyć 200 punktów na 200 możliwych, bo oddał 20 celnych strzałów z rzędu - kończy dumny ojciec i trener brązowego medalisty mistrzostw świata!

ARTUR DRYHYNYCZ

LISTA KANDYDATÓW

* Taylor Averill (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn)

* Agata Barwińska (żeglarstwo, SSW MOS Iława)

* Mateusz Bessman (koszykówka, Roś Pisz)

* Natalia Bogdanowicz (tenis stołowy, Polmlek OSiR Lidzbark Warmiński)

* Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn)

* Bartosz Burski (podnoszenie ciężarów, Nida Nidzica)

* Karol Butryn (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn)

* Piotr Cichocki (żeglarstwo niepełnosprawnych, AKS OSW Olsztyn)

* Joanna Chechłowska (koszykówka, KKS Agapit Olsztyn)

* Lidia Czarnecka (szachy, Skoczek Elbląg)

* Anna Doroszkiewicz (pływanie, Jedynka Elbląg)

* Patryk Duński (mieszane sztuki walki, Arrachion Olsztyn)

* Adrian Durma (kickboxing, Silvant Kajak Elbląg)

* Jakub Dyjas (tenis stołowy, Dekorglass Działdowo)

* Ryszard Grzelak (tenis stołowy, Hotel Kahlberg Mlexer Elbląg)

* Krzysztof Hołowczyc (rajdy terenowe, Hołowczyc Racing)

* Aleksandra Hypka (piłka ręczna, Start Elbląg)

* Igor Janik (szachy, Hetman Elbląg)

* Katarzyna Kałużna (piłka nożna, Stomilanki Olsztyn)

* Mateusz Kamiński (kajakarstwo, OKSW Olsztyn)

* Samanta Klein (kick-boxing, Zamek Expom Kurzętnik)

* Piotr Kołakowski (kick-boxing, Zamek Expom Kurzętnik)

* Mateusz Kopyciński (piłka ręczna, Warmia Energa)

* Mikołaj Kot (kajakarstwo, Silvant Kajak Elbląg)

* Maciej Kowalewicz (strzelectwo sportowe, Gwardia Olsztyn)

* Cezary Kowalkowski (kick-boxing, Zamek Expom Kurzętnik)

* Aniela Kozłowska (szermierka, Hajduczek Olsztyn)

* Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn)

* Kacper Lewalski (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn)

* Aleksandra Lisowska (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn)

* Marek Makarewicz (trójbój siłowy, Siła Bartoszyce)

* Daniel Makowski (piłka ręczna, Warmia Olsztyn)

* Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Olsztyn)

* Krzysztof Mandziak (trójbój siłowy, Siła Bartoszyce)

* Katarzyna Orzechowska (strzelectwo pneumatyczne, OKS Warmia i Mazury)

* Bartłomiej Osior (biegi, Wioska Biegaczy Wydminy)

* Olaf Pieczkowski (tenis, KT Jakubowo-Olsztyn)

* Karolina Piechowicz (pływanie, SwimLand Olsztyn)

* Hubert Pietrzak (podnoszenie ciężarów, Nida Nidzica)

* Mateusz Poręba (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn)

* Witold Rogoz (sambo, Fighter Sambo Elbląg)

* Przemysław Rojek (kajakarstwo, Silvant Kajak Elbląg)

* Amelia Rzepecka (kick-boxing, Zamek Expom Kurzętnik)

* Mieszko Siemiątkowski (kick-boxing, Zamek Expom Kurzętnik)

* Olaf Siemiątkowski (kick-boxing, Zamek Expom Kurzętnik)

* Zbigniew Staniszewski (rallycross, Staniszewski Team)

* Marta Sztąberska (koszykówka, KKS Agapit Olsztyn)

* Łukasz Święty (piłka nożna, Sokół Ostróda)

* Tomasz Talewicz (podnoszenie ciężarów, Meyer Elbląg)

* Andrzej Witan (piłka nożna, Olimpia Elbląg)

* Karol Zalewski (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn)

* Tomasz Żuralski (wyścigi motocyklowe, Wiraż Bartoszyce)

* Karol Żwir (piłka nożna, Stomil Olsztyn)