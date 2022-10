Pomóżmy mistrzowi sprzed 100 lat

Reaktywowana Pogoń Lwów marzy dzisiaj o nawiązaniu do dawnych tradycji i szkoleniu piłkarzy dla reprezentacji Polski i Ukrainy. Przede wszystkim jednak chce pomóc dzieciom, w tym uchodźcom z terenów dotkniętych rosyjską napaścią, w spełnianiu sportowych marzeń.

Bracia Kucharowie, bramkarz Spirydion Albański, Michał Matyas – to tylko początek długiej wyliczanki graczy Pogoni Lwów, którzy przed II wojną światową stanowili o sile sportu w II Rzeczpospolitej. Ta piękna historia rozpoczęła się w lwowskim gimnazjum nr 4 już w 1904 roku.

22 października 1922 roku to pierwsze mistrzostwo Polski wywalczone po pokonaniu po dramatycznym dwumeczu Warty Poznań. W Wielkopolsce było 1:1, a we Lwowie swój koncert zagrał Wacław Kuchar, którego hat-trick dał zwycięstwo 4:3 i historyczny tytuł dla Pogoni.

To był początek długiej listy sukcesów, która uczyniła z lwowskiej drużyny ogólnopolską potęgę. Ale marzeniem organizatorów akcji #PogońZaPrzyszłością jest, żeby dziś przeszłość zagrała dla przyszłości.

– Jesteśmy dumni z historii i chcemy, żeby reaktywowana Pogoń Lwów potrafiła nawiązać do dawnych sukcesów - wyjaśnia Marek Horbań, prezes reaktywowanej w 2009 roku Pogoni. - Do tego potrzebne jest jednak wsparcie, które w całości będzie przeznaczone na szkolenie młodzieży. Oprócz dzieci z lwowskich szkół z polskim językiem wykładowym, do naszego klubu zgłosiło się wiele młodych osób z terenów dotkniętych rosyjską napaścią, które marzą o kontynuowaniu piłkarskiej przygody i spełnianiu marzeń na boisku. Na Lwów też spadają bomby, czasem treningi są przerywane z uwagi na alarmowe syreny, nieraz brakuje prądu czy internetu. Nie poddamy się jednak barbarzyńcom, pokażemy, że futbol kształtuje niezłomne charaktery. Do tego potrzebujemy jednak waszego wsparcia – apeluje Marek Horbań (link do zbiórki - https://zrzutka.pl/z/pogonzaprzyszloscia).

Kluczowy cel, na który będą przeznaczone pieniądze, to organizacja wielkiego Turnieju Przyjaźni dla dzieci z Polski i Ukrainy, w tym z terenów najbardziej dotkniętych przez wojnę. Turniej ze względów bezpieczeństwa odbędzie się w Polsce. 100-lecie pierwszego mistrzostwa Pogoni ma stać się przyczynkiem do zacieśniania przyjaźni pomiędzy narodami, które jeszcze bardziej zbliżyła rosyjska agresja.

Wsparcie finansowe jest również potrzebne do rozszerzenia szkolenia młodzieży, zakupu niezbędnego sprzętu, rozwijania klubowej akademii i spełniania piłkarskich marzeń. Czy Pogoń znów, jak przed II wojną światową, będzie szkoliła reprezentantów Polski? A może Ukrainy?