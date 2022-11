Od 0:5 do 15:14 w półfinale

Mamy powody do radości - przyznaje z uśmiechem Adam Sobczyk, prezes UKS Hajduczek Olsztyn. - Nasi szermierze po raz kolejny pokazali, że stanowią ścisłą czołówkę polskiej szabli.

- To ważne zwycięstwo, bo przybliża mnie do wywalczenia kwalifikacji na mistrzostwa Europy i świata - dodaje Krzysztof Dowgierd. - Oczywiście wiem, kiedy i jakie popełniłem błędy, ale to nie umniejsza mojego zadowolenia, a raczej motywuje do dalszej pracy.

Do Konina na Puchar Polski juniorów młodszych w sumie przyjechało 142 zawodników (70 dziewcząt i 74 chłopców), w tym reprezentanci Hajduczka: Antonina Dobies, Julia Mikulska-Bąk, Elżbieta Mejłun, Krzysztof Dogierd i Łukasz Kowalczyk.

Pierwsi rywalizację rozpoczęli chłopcy. Obaj wygrali wszystkie walki grupowe, awansując do fazy pucharowej. Łukasz w kolejnych starciach pokonał 15:3 Mikołaja Nadarzewskiego (Szabla Brzoza), 15:9 Lumira Krala (Czechy) i 15:6 Kacpra Malcera (KKSZ Konin), by w ćwierćfinale spotkać się z klubowym kolegą Krzysztofem Dowgierdem, przegrywając 11:15. Krzysztof wcześniej wygrał 15:8 z Tymonem Kowal-Terlikowskim (Fencer Konstancin), 15:7 z Makarym Mosakiem (Grodziski Klub Szermierczy). W półfinale spotkał się z Benedyktem Denkiewiczem (Szabla Ząbki), pokonując go 15:14, a w finale wygrał 15:8 z Adamem Kaczmarczykiem (KKSZ Konin).

- Z pewnością najbardziej wymagającym przeciwnikiem był Denkiewicz, obecny lider klasyfikacji Polskiego Związku Szermierczego - przyznaje Dowgierd. - Słabo wszedłem w tę walkę, przegrywając na starcie 0:5. Później zacząłem nadrabiać straty, choć końcówka była najbardziej emocjonująca. Dzięki dobrej akcji to ja zdobyłem piętnaste trafienie i mogłem cieszyć się z awansu do finału, a później ze zwycięstwa.

Dziewczęta również pewnie awansowały do fazy play-off. Julia Mikulksa-Bąk w pierwszej walce pokonała 15:8 Milenę Lewandowską (KKSZ Konin), w kolejnej 15:10 Alicję Swobodę (Zagłębie Sosnowiec), by następnie ulec 10:15 Ewie Wasilewskiej (UKS 13 Białystok). Elżbieta Mejłun wygrała 15:4 z Leną Witkowską (KKSZ Konin), by później przegrać9:15 z Amelią Kulką (Szabla Ząbki). Natomiast Antonina Dobies po zwycięstwie 15:6 z Mają Nikiciuk (UKS 13 Białystok), musiała uznać wyższość Mariji Sinakovej (Łotwa), przegrywając 7:15.