Roś rośnie w siłę

* Kolejarz Radom – Roś Pisz 63:88 (20:26, 17:20, 19:22, 7:20)

ROŚ: Andruk 20 (3x3), Bessman 18 (2x3), Stanisławajtys 13 (3x3), Bondarenko 4, Lackowski 2 oraz Świtaj 19 (5x3), Zajkowski 4, Pellowski 3, Zapert 3 (1x3), Rogalski 2, Turski, Kazimierczuk



Roś zanotował trzecią wygraną w czwartym meczu sezonu, tym razem triumfując na boisku rywali. Przed rokiem na pierwsze wyjazdowe zwycięstwo „Jeziorowcy” czekali aż do rundy rewanżowej. To kolejny dowód na to, że wysokie aspiracje podopiecznych trenera Romana Skrzecza nie są deklaracjami bez pokrycia. Kolejarz to mocny zespół środka tabeli, ale różnica aż 25 punktów na korzyść „Jeziorowców” nie pozostawia złudzeń, kto dominował w tym spotkaniu.

Najskuteczniejszym zawodnikiem Rosia w starciu z Kolejarzem był Patryk Andruk, który zakończył spotkanie z dorobkiem 20 oczek. Aż 19 punktów na swoim koncie zapisał Jan Świtaj, który rozpoczął mecz na ławce, a w sumie spędził na boisku niemal pół godziny. 23-latek popisał się pięcioma celnymi rzutami za trzy punkty, notując ponad 70 procent skuteczności. Zresztą rzuty z dystansu były mocną bronią Rosia, bo cały zespół wykorzystał aż 14 prób, notując skuteczność na poziomie 42,4 proc. W gronie wyróżniających się strzelców Rosia już tradycyjnie był rozgrywający Mateusz Bessman, który dołożył do puli 18 punktów.

– Rzadko chwalę moich zawodników, ale za mecz z Kolejarzem należy im się dobre słowo – mówi Roman Skrzecz. – Zagraliśmy bardzo mądrze i cierpliwie w ofensywie, punktując na bardzo dobrym poziomie. To był nasz najlepszy występ, odkąd jestem trenerem w Piszu. Cieszę się, że nasza praca, a jak na warunki tej ligi trenujemy naprawdę dużo, zaczyna przynosić takie efekty.

Piszanie po stronie plusów w starciu z zespołem z Radomia mogą zapisać także zastopowanie Mateusza Zwęglińskiego, lidera „Kolejarzy”. Najskuteczniejszy zawodnik rozgrywek II ligi tym razem zdobył tylko 17 punktów, co jest wynikiem niezwykle skromnym w porównaniu z poprzednim starciem z Legią Warszawa, gdy skrzydłowy uzbierał łącznie aż 39 punktów.

Dobrą informacją z obozu „Jeziorowców” jest zgłoszenie do rozgrywek kolejnego zawodnika. Barwy Rosia dalej reprezentował będzie wychowanek Patryk Zapert. Rozgrywający w poprzednim sezonie zanotował 19 występów w II lidze, po czym zgłosił chęć odejścia, myśląc o powrocie na Śląsk, gdzie grał przez kilka sezonów. Ostatecznie wznowił jednak treningi i w starciu z Kolejarzem zapisał na swoim koncie pierwsze minuty w rozgrywkach, zdobywając przy okazji także trzy punkty.

Klub z Radomia został założony z myślą o zawodnikach mających problemy ze słuchem, którzy występują także w reprezentacji Polski głuchoniemych. Od tego roku gracz z wadą słuchu występuje także w zespole z Pisza. To Ukrainiec Pavlo Bondarenko, który dołączył do drużyny latem. W pierwszej połowie listopada 23-latek weźmie udział zgrupowaniu reprezentacji swojego kraju i turnieju we Wrocławiu.

W sobotę Roś zagra we własnej hali ze Zniczem Pruszków - dla podopiecznych trenera Romana Skrzecza będzie to prawdziwy sprawdzian umiejętności.

* Pozostałe mecze 5. kolejki: Tur Bielsk Podlaski – Ochota Warszawa 72:64, Probasket Mińsk Maz. – Isetia Warszawa 73:77, Energa Warszawa – AZS UJK Kielce 111:80, Lublinianka Lublin – Legion Legionowo 82:101, Trójka Żyrardów – Żubry Białystok 61:67, Legia Warszawa – Znicz Pruszków 67:83. Pauzował: Sokół.

PO 5 KOLEJKACH

1. Znicz 10 469:360

2. Żubry 9 409:348

3. Energa 8 569:792

4. Legion 8 436:410

5. Tur 8 496:399

6. Isetia* 7 376:297

7. Roś* 5 326:227

8. Kolejarz 7 402:442

9. Probasket 7 371:417

10. Legia 7 354:402

11. Trójka* 6 309:281

12. Sokół* 4 295:330

13. Ochota 5 334:422

14. AZS Kielce 6 316:522

15. Lubinianka** 4 163:177

* mecz mniej ** 2 mecze mniej