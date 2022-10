Śniardwy zatańczyły z Mazurem

Tydzień temu Victoria przegrała, przez co straciła na rzecz Mazura Ełk fotel lidera. W sobotę bartoszyczanie mogli ponownie awansować na pierwsze miejsce, bo Mazur przegrał w Orzyszu, ale tak się nie stało, bo Victoria nie miała wiele do powiedzenia w Korszach. W tej sytuacji nowym liderem została Vęgoria, która rozbiła rywali z Piecek.



* MKS Korsze - Victoria Bartoszyce 4:1 (1:0)

1:0 - Harasim (45+1), 1:1 - Gajkowski (47), 2:1 - Kozłowski (54), 3:1, 4:1 - Czepanko (61, 79)

- Przed meczem powiedziałem chłopakom, że jeśli do naszych umiejętności dołożymy jeszcze charakter i zaangażowanie, wtedy wynik może być tylko jeden - wyjaśnił Piotr Kozłowski, grający trener MKS. - I tak też się stało. Kibice zobaczyli taki zespół, jaki kiedyś z powodzeniem występował w III lidze, bo była ambitna gra od pierwszej do ostatniej minuty. Dzięki temu zwycięstwu dołączyliśmy do ligowej czołówki i możemy się włączyć do walki o awans, chociaż nie wiem, czy to akurat jest naszym celem w tym sezonie. Jednego jestem jednak pewien - jeśli nasze podejście do meczu będzie odpowiednie, to w naszej grupie nie ma rywala, z którym nie jesteśmy sobie w stanie poradzić - zakończył Piotr Kozłowski, który w meczu z Victorią był autorem jednej z bramek.

* Rona 03 Ełk - Łyna Sępopol 0:1 (0:0)

0:1 - Orłowski (79)

Praca trenera Łukasza Pawłowskiego, który stara się zmienić oblicze Łyny, zaczyna przynosić efekty, bowiem po słabym początku (6 punktów w 9 meczach) piłkarze z Sępopola w trzech kolejnych meczach zdobyli aż 7 punktów!



* Śniardwy Orzysz - Mazur Ełk 3:1 (0:0)

1:0 - Adamiec (58), 1:1 - Kisiel (73), 2:1 - Adamiec (82), 3:1 - Baran (90+2)

Zaskakująca porażka Mazura, który tydzień temu awansował na pierwsze miejsce w tabeli. Inna sprawa, że Śniardwy - chociaż spisują się znacznie słabiej niż w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu - na swoim stadionie nadal są bardzo groźne (4 zwycięstwa, 2 remisy i porażka).

* Vęgoria Węgorzewo - Żagiel Piecki 6:0 (4:0)

1:0 - Depta (5), 2:0, 3:0 - Gryczko (17, 19), 4:0 - Krupa (24), 5:0 - Markiewicz (70), 6:0 - Galiniewski (90)



* LKS Różnowo - Orlęta Reszel 0:0

* Błękitni Jurand Pasym - MKS Jeziorany 2:1 (0:1)

0:1 - Tucewicz (43), 1:1 - Łukaszewski (54), 2:1 - Kulesik (73)

* Warmia Olsztyn - Wilczek Wilkowo 4:1 (2:1)

1:0, 2:0 - Dmochowski (3, 22), 2:1 - A. Grabowski (44), 3:1, 4:1 - Laszuk (87, 90+2)

* Czarni Olecko - Mazur Pisz 5:0 (1:0)

1:0 - Wiktorzak (10), 2:0, 3:0 - Kozłowski (58, 65), 4:0 - Matwiejczyk (75), 5:0 - Plaga (80)

GRUPA 1

1. Vęgoria 29 31:11

2. Mazur E. 28 41:10

3. Victoria 27 31:9

4. Błękitni 26 27:14

5. Korsze 25 41:21

6. Wilczek 22 25:27

7. Orlęta 19 21:23

8. Jeziorany 17 18:20

9. Śniardwy 17 24:28

10. Warmia 15 34:28

11. Łyna 13 17:25

12. Rona 12 20:25

13. Czarni 10 20:30

14. Różnowo 9 13:24

15. Mazur P. 3 9:40

16. Żagiel 1 13:50

W grupie 2 dziesiąte zwycięstwo (zarazem ósme na wyjeździe) odniósł beniaminek z Lubawy. Podopieczni trenera Dawida Mederskiego tym razem pokonali 2:0 Płomień Turznica, ale zwycięstwo zapewnili sobie dopiero w ostatnim kwadransie po dwóch golach Sebastiana Licznerskiego. Natomiast w meczu Polonia Pasłęk - Kormoran Zwierzewo (1:0) padła być może najszybsza bramka sezonu, bowiem Kruczkowski trafił do siatki gości już w 20. sekundzie! Polonię poprowadził trener Krzysztof Machiński, który jeszcze miesiąc temu pracował z trzecioligową Concordią Elbląg.

Natomiast do niespodzianki doszło w Suszu, gdzie Unia przegrała 1:2 z Czarni Rudzienice. Gospodarze od 53. min grali w dziesiątkę, a mimo to zdołali doprowadzić do remisu. I gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, w doliczonym czasie goście zadali decydujący cios. Żal Czarnych jest tym większy, bowiem w 23. min Staniec nie wykorzystał rzutu karnego.



• Drwęca Nowe Miasto Lub. - Błękitni Orneta 3:1 (1:1)

0:1 - Fabisiak (2), 1:1 - P. Radomski (30), 2:1 - Świniarski (79~), 3:1 - Marcfeld (85)

• Barkas Tolkmicko - Start Nidzica 0:2 (0:1)

0:1 - Kwiatkowski (26), 0:2 - Dąbkowski (72)



• Ossa Biskupiec Pomorski - Zatoka Braniewo 2:1 (1:1)

0:1 - Szpakowski (16), 1:1 - Konicz (36), 2:1 - Kasprowicz (49)



• Płomień Turznica - Constract Lubawa 0:2 (0:0)

0:1, 0:2 - Licznerski (75 k, 83)

• Unia Susz - Czarni Rudzienice 1:2 (0:1)

0:1 - Karczewski (30) 1:1 - Staniec (76), 1:2 - Wrześniak (90+2); czerwona kartka: Pingot (53, Unia)

• Iskra Narzym - Radomniak Radomno 2:1 (2:1)

0:1 - R. Górzyński (25), 1:1, 2:1 - Arczewski (31, 39 k)

• Polonia Pasłęk - Kormoran Zwierzewo 1:0 (1:0)

1:0 - Kuczkowski (1)

• Naki Olsztyn - Delfin Rybno 7:0 (3:0)

1:0, 2:0, 3:0, - Fronczak (13, 28, 45), 4:0 - Samoraj (54), 5:0 - Górczyński (58), 6:0 - Fronczak (61), 7:0 - Oskierko (84)

GRUPA 2

1. Constract 32 45:17

2. Iskra 29 31:17

3. Zatoka 23 36:16

4. Polonia 22 35:23

5. Ossa 21 26:16

6. Czarni 20 27:28

7. Start 20 32:22

8. Naki 19 44:25

9. Unia 15 21:33

10. Barkas 14 21:19

11. Płomień 13 29:30

12. Kormoran 13 26:32

13. Drwęca 10 21:44

14. Delfin 10 21:47

15. Radomniak 9 28:46

16. Błękitni 4 15:43

Piłkarze MKS Korsze tuż przed pierwszym gwizdkiem meczu z Victorią Bartoszyce

Fot. facebook