Gol w ostatniej minucie

* Siarka Tarnobrzeg - Stomil Olsztyn 0:1 (0:0)

0:1 - Piotr Kurbiel (90)

STOMIL : Jakub Mądrzyk - Filip Wójcik (75 Lukáš Kubáň), Igor Kośmicki, Jakub Tecław, Bartosz Waleńcik, Dawid Kalisz (86 Sebastian Szypulski) - Hubert Krawczun (63 Karol Żwir), Maciej Spychała, Shun Shibata, Werick Caetano (86 Filip Szabaciuk) - Piotr Kurbiel.

Faworytem wydawali się gospodarze, tak w każdym razie wskazywały przedmeczowe sondaże, ale był to wyrównany pojedynek, w którym żaden z zespołów nie wypracował sobie stuprocentowej okazji. Do 90. minuty, bo gdy wydawało się, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem, Stomil drugi raz rzędu zadał decydujący cios! Shun Shibata z rzutu wolnego idealnie dośrodkował w pole karne, a tam strzałem głową piłkę do siatki wpakował Kurbiel, dla którego było to drugie trafienie z rzędu, które w ostatniej minucie meczu dało olsztynianom trzy punkty.

29 października Stomil zagra na własnym stadionie z Radunią Stężyca.

* Inne mecze 16. kolejki: Polonia Warszawa - Górnik Polkowice 3:0 (Kluska 15, Fadecki 26 k, Fidziukiewicz 64), Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 1:2 (Żak 71 - Sienkiewicz 26, Stasiak 75), GKS Jastrzębie - Lech II Poznań 0:1 (Palacz 8), Wisła Puławy - Znicz Pruszków 1:2 (Klichowicz 34 - Firlej 3, Czarnowski 36), Zagłębie II Lubin - Motor Lublin 0:2 (Król 35 k, 90 k); niedziela: Hutnik Kraków - Śląsk II Wrocław (14), Radunia Stężyca - Pogoń Siedlce (14), Kotwica Kołobrzeg - KKS 1925 Kalisz (19).