Światowy sukces Kurzętnika

W mistrzostwach wzięło udział około 2500 zawodników z 63 krajów, w tym 163-osobowa ekipa Polskiego Związku Kickboxingu PZKB, w której znalazła się czwórka młodych wojowników trenujących na co dzień w Kurzętniku. - Już sam udział w mistrzostwach z orzełkiem na piersi w reprezentacyjnym dresie był dla nich ogromnym wyróżnieniem i powodem do dumy - nie ma wątpliwości Leszek Jobs. - Bo przecież żeby się znaleźć w kadrze, najpierw trzeba przejść przez szczelne sito eliminacyjne w kraju.

Zawodnicy Zamku, którzy pojechali do Włoch, to: Mieszko Siemiątkowski, Samanta Klein, Cezary Kowalkowski i Amelia Rzepecka. Po 18-godzinnej podróży Polacy zameldowali się w Lido Di Jesolo, gdzie musieli przejść weryfikację lekarską i - co najważniejsze - zmieścić się w swoich limitach wagowych. Obyło się bez kłopotów - wszystkie procedury nasi zawodnicy przeszli pomyślnie.

Po zakwaterowaniu w hotelu był czas na odpoczynek i zwiedzanie. - Lido Di Jesolo to urokliwe miasteczko nad Adriatykiem - wyjaśnia trener Jobs. - W sezonie jest to popularny kurort wypoczynkowy z wielokilometrowymi plażami, a teraz na krótko stało się stolicą kickboxerów z najdalszych zakątków świata.

Potem zaczęły się mistrzostwa, w których bardzo dobrze spisali się sportowcy z Nowego Miasta Lubawskiego.

- Ich wyniki są godne pochwały, tym bardziej że dla Amelki, Samanty i Czarka był to absolutny debiut w imprezie tej rangi - przyznaje Jobs. - Tylko Mieszko miał doświadczenie z ubiegłego roku, kiedy to w Czarnogórze w pięknym stylu wywalczył złoty medal mistrzostw Europy w formule Full Contact. Tym razem Mieszko na podium nie stanął, bo przed wyjazdem zachorował, poza tym musiał przeskoczyć aż o trzy kategorie wagowe (z 60 do 71 k - red). Na dodatek trafił na leworęcznego i wyższego o głowę Ukraińca. Mimo porażki Mieszko nadal jest znakomitym kickboxerem, najlepszym w Polsce w swojej kategorii wagowej i aktualnym mistrzem Europy. Mam nadzieję, że ta przegrana zmobilizuje go jeszcze do cięższej pracy.

We Włoszech trener Jobs miał jednak zdecydowanie więcej powodów do radości niż do smutku, bo pozostała trójka walczyła znakomicie, przebojem wdzierając się do strefy medalowej!

- Był to fenomenalny tydzień dla naszej sekcji kickboxingu - ocenia trener klubu Zamek Expom Kurzętnik. - Bo dzięki Czarkowi, Samancie i Amelce wywalczyliśmy aż trzy medale, srebrny i dwa brązowe. Cała trójka - mimo braku doświadczenia międzynarodowego - potrafiła odnaleźć się na tak dużej imprezie, chociaż przecież każda ich walka wiązała się z ogromnym stresem. Jestem tak z nich dumny, że nie da się tego opisać słowami - przyznaje Leszek Jobs, na koniec dziękując tym wszystkim, którzy przyczynili się do tych sukcesów. - Trenerzy kadry Włodek Trzeciak, Tomek Janowicz, Agnieszka Turchan i Bartek Mieńciuk odpowiednio motywowali i dbali o zawodników podczas pojedynków. Tradycyjnie wielką rolę odegrali też rodzice, którzy zawsze wspierają swoje pociechy oraz klub. Na ciepłe słowa zasłużyły także władze naszej gminy, bo to dzięki nim mamy fantastyczne warunki do trenowania i możemy w godny sposób promować gminę Kurzętnik w Polsce i za granicą.

Po powrocie do kraju w Warszawie młodych sportowców powitała duża grupa bliskich i kibiców, ale na tym nie koniec, bo w Kurzętniku odbyło się kolejne powitanie. Nie zabrakło kwiatów, balonów, a nawet szampana, bo przecież niezbyt często wita się medalistów mistrzostw świata!

Na tym lista tegorocznych sukcesów zawodników z Kurzętnika może się nie skończyć, ponieważ w listopadzie w Turcji odbędą się mistrzostwa Europy.

dryh

MEDALIŚCI MŚ

* Cezary Kowalkowski, junior młodszy, 63,5 kg: brąz w formule Full Contact

* Samanta Klein, juniorka, 50 kg: brąz w formule Light Contact

* Amelia Rzepecka, kadetka starsza, 65 kg: srebro w formule Light Contact