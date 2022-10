Wieści z A-klasowych boisk

W każdym z trzech meczów o końcowym wyniku zadecydowały gole zdobyte w końcówce: w 82. min Cresovia przypieczętowała wygraną z Pojezierzem, pięć minut później Wojciechy uratowały punkt z Jurandem, natomiast w tym samym momencie Reduta straciła czwartego gola i remis z Mazurem.

Ciekawie było też w grupie 4, gdzie w derbach powiatu iławskiego Avista Łążyn rozbiła Orła Ulnowo aż 10:2! Równie niecodzienny przebieg miał mecz w Kazanicach, gdzie gospodarze do przerwy prowadzili 3:0 z LZS Frednowy. Jednak goście - prowadzeni przez trenera Piotra Dymowskiego - po pierwszej połowie wzięli się ostro do roboty, ostatecznie wygrywając 4:3! Było to ich drugie zwycięstwo z rzędu - w poprzedniej kolejce zespół z gminy Iława ówczesnego lidera MKS Działdowo pokonał... 4:3.

* Cresovia Górowo Ił. - Pojezierze Prostki 1:0 (0:0)

1:0 - Szkoda (82 karny)

* Mazur Wydminy - Reduta Bisztynek 4:3 (2:1)

0:1 - Cichowski (10), 1:1 - Romanowski (23), 2:1 - Rengel (36), 2:2 - Duplicki (51), 3:2 - Roman (68), 3:3 - Tabaka (72), 4:3 - Roman (87)

* KS Wojciechy - Jurand Barciany 2:2 (0:0)

0:1 - Jackiewicz (74), 0:2 - Szuchalski (77), 1:2 - Kępkowicz (80), 2:2 - Todorowicz (87)

* Inne wyniki 9. kolejki: Orzeł Czerwonka - Fala Warpuny 1:3, Kłobuk Mikołajki - Pogoń Ryn 3:3, pauza: MKS Ruciane-Nida.

GRUPA 1

1. Cresovia 20 20:9

2. Jurand 17 32:16

3. Kłobuk 16 25:13

4. Pojezierze* 15 16:14

5. Mazur 12 17:21

6. Reduta 12 17:19

7. Fala 9 19:26

8. Pogoń* 8 26:34

9. Orzeł 8 15:20

10. Wojciechy 6 12:18

11. Ruciane-Nida 5 9:18

* mecz więcej

* Grupa 2: Pomowiec Gronowo Elbląskie — Ewingi Zalewo 1:2, Piast Wilczęta — Syrena Spomlek Młynary 1:2, LKS Tyrowo — Kormoran Bynowo 1:0, Wałsza Pieniężno — Jastrząb Ględy 4:0, Dąb Kadyny — Pama Powodowo 3:1, Tęcza Miłomłyn — Agat Jegłownik 2:2, MKS Miłakowo — Warmiak Łukta 6:0

GRUPA 2

1. Dąb 22 31:22

2. Miłakowo 21 24:11

3. Wałsza 20 33:21

4. Agat 19 30:15

5. Ewingi 18 16:12

6. Pama 17 26:22

7. Tęcza 17 24:13

8. Jastrząb 17 18:17

9. Syrena 16 20:11

10. Pomowiec 11 24:24

11. Piast 9 15:30

12. Tyrowo 7 17:26

13. Kormoran 4 10:18

14. Warmiak 0 4:50

* Grupa 3: GLKS Jonkowo - Omulew Wielbark 3:0, Gwardia Jurand Bank Szczytno - KS Łęgajny 6:0, KS 2010 Wrzesina - GKS Stawiguda 2:0, Burza Słupy - Fortuna Gągławki 0:6, Błękitni Stary Olsztyn - GKS Szczytno 1:1, Wałpusza 07 Jesionowiec - Junior Świątki 5:4, Tempo Ramsowo/Wipsowo - GKS Gietrzwałd/Unieszewo 2:2.

GRUPA 3

1. Gwardia 27 51:10

3. Fortuna 22 28:9

2. Stawiguda 22 33:18

4. Wałpusza 19 40:23

5. Omulew 17 33:25

6. Jonkowo 15 24:17

7. Tempo 14 20:26

8. Junior 14 24:27

9. Wrzesina 14 19:18

10. GKS 11 25:25

11. Błękitni 11 16:20

12. Gietrzwałd 8 18:42

13. Burza 5 18:44

14. Łęgajny 0 6:51

* Grupa 4: LZS Avista Łążyn — Orzeł Ulnowo 10:2, Orzeł Janowiec Kościelny — Osa Ząbrowo 6:0, Jordan Kazanice — LZS Frednowy 3:4, Żak Jamielnik — Mały Jeziorak Iława 2:1, MKS Działdowo — Wel Lidzbark Welski 1:1, Vel Dąbrówno — Grunwald Gierzwałd 2:2, KS Mroczno — Gmina Kozłowo 4:2

GRUPA 4

1. Orzeł J. 28 44:6

2. Działdowo 25 47:13

3. Mroczno 19 24:18

4. Frednowy 19 29:36

5. Wel 17 18:11

6. Kozłowo 15 29:21

7. Avista 15 27:28

8. Osa 14 15:22

9. Jordan 13 17:24

10. Żak 12 16:22

11. Orzeł U. 9 22:34

12. Vel 7 17:35

13. Grunwald 6 11:24

14. M. Jeziorak 3 9:31