Pobiegli nad Jeziorem Długim

Triumfator biegu – Adrian Przybyła dotarł do mety w czasie 15:55.

- Startowałem w CITY TRAIL po raz pierwszy. Zakładałem, że będę walczył o rekord trasy, i dlatego od startu ruszyłem bardzo mocno, szybko zyskałem przewagę nad innymi zawodnikami i w zasadzie czułem, jakbym biegł sam. Niestety w lesie straciłem zasięg GPS w zegarku i jeden z kilometrów wyszedł zaskakująco wolno, co nie ukrywam – zdemotywowało mnie. Myślałem, że straciłem szansę na rekordowy czas. Szkoda, że ta pomyłka zegarka wybiła mnie z rytmu, ale kolejne biegi przede mną. Nie składam broni – podkreślił na mecie zwycięzca zawodów.

Drugie miejsce zajął Adam Ochnik (16:13), a trzeci był Damian Świerdzewski (16:18).

W rywalizacji kobiet najszybsza okazała się Magdalena Trzeciak (19:02). Drugie miejsce zajęła Martyna Budziłek (19:15), a trzecia przybiegła Monika Jacyszyn (20:11).

Swoje zawody miały także dzieciaki i młodzież. Najmłodsi startowali na 200 m, nieco starsi mieli do pokonania 400 m, kolejna kategoria 600 m, a najstarsi biegali na 1 km. We wszystkich kategoriach wiekowych pobiegło 190 uczestników i jest to drugi wynik w dziesięcioletniej historii dziecięcych naszych biegów w Olsztynie.

CITY TRAIL to impreza rozgrywana w formule Grand Prix. Od października 2022 do marca 2023 odbędzie się 5 biegów – wszystkie na 5-kilometrowej trasie nad Jeziorem Długim. Do ukończenia cyklu wymagane są m.in. 3 biegi. Zwieńczeniem półrocznych zmagań będzie ogólnopolski finał sezonu – bieg CITY TRAIL Gold.

Kolejny bieg zaplanowano na 26 listopada.