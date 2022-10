Remis w Giżycku

Fani, którzy wybrali się na stadion, wrócili do domu rozczarowani, bo nie obejrzeli żadnego gola. Mamry - grające ostatnio w kratkę - mogą być jednak zadowolone z urwania punktów liderowi z Wikielca.

Do najciekawszego meczu doszło w Iławie, gdzie Jeziorak grał z Polonią Lidzbark Warmiński. Doszło do rywalizacji trenerów, którzy jeszcze niedawno grali razem w jednej drużynie. Daniel Madej i Wojciech Figurski przez długie lata stanowili o sile Jezioraka. Obecnie „Figur” trenuje Polonię i przed spotkaniem miał obawy, czy aby nie pomyli szatni i nie wejdzie do tej z napisem na drzwiach „Gospodarze”.

Nie pomylił się, a po meczu mógł chodzić z podniesioną głową, bo Polonia wygrała 3:1 w Iławie, chociaż początek spotkania nie przewidywał takiego zakończenia. Jeziorak wyszedł szybko na prowadzenie po golu Rafała Kruczkowskiego, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Mahamadou Junior Bach, a w drugiej połowie na listę strzelców wpisali się Dawid Bogdański i Cezary Sobolewski. Gospodarze mieli sporo pretensji do arbitra, który nie podyktował im rzutu karnego przy stanie 1:0.

- Obejrzeliśmy dobre widowisko - ocenił trener Figurski. - Oba zespoły wyglądały solidnie pod względem motorycznym. Szybko straciliśmy gola, ale nie zwiesiliśmy głów. Kluczowa sytuacja meczu to ta, w której sędzia nie uznał gola na 2:0. To nie była sytuacja zero-jedynkowa, jeden sędzia uzna gola, drugi odgwiżdże faul. Byłem za daleko, żeby to ocenić. W drugiej połowie Jeziorak nam już nie zagroził, a my strzeliliśmy dwa gole.

- Gratuluję Wojtkowi wygranej, ale czy to było zasłużone zwycięstwo? Nie sądzę - odpowiedział Daniel Madej, trener Jezioraka. - Jeżeli ja dostaję żółtą kartkę na ławce, to pan sędzia powinien dostać czerwoną za swoje sędziowanie. Nasz zawodnik wygrywa pojedynek w polu karnym, a rywal przewraca się i krzyczy „ała”, więc arbiter odgwizduje faul. Potem wielokrotnie odgwizdywał faulę na „ała”. Słabe zawody sędziego. Szkoda tego meczu, bo daliśmy wyrównać Polonii po głupim błędzie i zaczęła się nerwówka.

Ósmą porażkę w sezonie zaliczyła Pisa, która tym razem w Barczewie gładko przegrała ze Zniczem Biała Piska. Natomiast Tęcza Biskupiec po słabym początku teraz powoli pnie się w górę ligowej tabeli - podopieczni Wojciecha Jałoszewskiego właśnie zanotowali piątą wygraną z rzędu. Tym razem na wyjeździe wygrali 3:2 z Motorem. Prowadzili już 2:0, gospodarze zdołali doprowadzić do remisu, ale bramkę na wagę trzech punktów w ostatniej minucie strzelił Adrian Podgórski.



* Mamry Giżycko - GKS Wikielec 0:0

* Olimpia Olsztynek - Rominta Gołdap 1:0 (0:0)

1:0 - Walkiewicz (86)

* Pisa Barczewo - Znicz Biała Piska 0:3 (0:2)

0:1 – Pietkiewicz (3), 0:2 – Mosakowski (44), 0:3 – Pietkiewicz (72)

* Motor Lubawa - Tęcza Biskupiec 2:3 (0:2)

0:1 - Gołębiowski (23), 0:2 - Tomczuk (29), 1:2 - Szymański (72), 2:2 - Goździejewski (82), 2:3 - Podgórski (90)

* Jeziorak Iława - Polonia Lidzbark Warmiński 1:3 (1:1)

1:0 - Kruczkowski (4), 1:1 - Bach (26), 1:2 - Bogdański (55), 1:3 - Sobolewski (76)

* Huragan Morąg - Granica Kętrzyn 0:3 (0:2)

0:1 - Bobrowski (32), 0:2 - Czerniakowski (35), 0:3 - Spirydon (90)

* Mrągowia Mrągowo - DKS Dobre Miasto 6:2 (3:0)

1:0, 2:0 - Bojarowski (28, 32), 3:0 - Bognacki (44), 3:1 - Bendyk (58), 3:2 - Barszczewski (66 s), 4:2 - Rybkiewicz (85), 5:2 - Barszczewski (87), 6:2 - Skonieczka (90)

* Olimpia II Elbląg - Polonia Iłowo 6:1 (3:0)

1:0, 2:0 - Kaźmierowski (6, 28), 3:0, 4:0 - Kordykiewcz (34, 49), 4:1 - Wydra (54), 5:1 - Kotlenga (79); 6:1 - Żebrowski (86)



PO 11 KOLEJKACH

1. Wikielec 26 31:8

2. Polonia LW. 24 39:15

3. Jeziorak 23 31:19

4. Mrągowia 21 33:20

5. Znicz 20 26:17

6. Tęcza 19 24:19

7. Mamry 19 25:21

8. Granica 16 19:14

9. Motor 13 18:26

10. Olimpia II 13 27:25

11. Olimpia O. 13 14-20

12. Polonia Ił. 10 14:34

13. DKS 10 24:30

14. Huragan 10 16:31

15. Rominta 10 14:31

16. Pisa 5 13:38