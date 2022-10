KKS poradził sobie bez Marty

* Mon-Pol Płock - KKS Agapit Olsztyn 72:76 (18:9, 21:22, 17:22, 16:23)

KKS: Pałasz 3, Wawrzyniak 29, Daliga 12, Giżyńska 13, Mońko 13, Dyjak, Przeradzka 6, Szarpak

Rywalizacja z drużyną z Płocka zawsze wzbudzała wiele emocji i zazwyczaj była bardzo wyrównana. W zeszłym sezonie KKS dwukrotnie minimalnie był lepszy, no i teraz było podobnie, chociaż początek meczu na to nie wskazywał.

Przez prawie 7 minut olsztynianki rzuciły tylko dwa punkty (Giżyńska), w efekcie przegrywały 2:10. Ale wystarczyła minuta, by strata zmalała do 3 oczek (9:12). Niestety, do końca kwarty do kosza trafiały już tylko rywalki, w efekcie przewaga Mon-Polu znowu wzrosła (18:9).

Druga kwarta była już wyrównana, chociaż w pewnym momencie gospodynie prowadziły już 37:24, natomiast po przerwie koszykarki z Olsztyna zaczęły systematycznie odrabiać straty, by na początku ostatniej kwarty po trójce Daligi po raz pierwszy objąć prowadzenie (58:56). Od tego momentu role na boisku się odwróciły, bo tym razem to Olsztyn uciekał, a Płock bezskutecznie gonił. KKS do zwycięstwa poprowadziła Alicja Wawrzyniak, która zdobyła aż 29 punktów.

- To już reguła, że spotkania tych drużyn trzymają w napięciu do samego końca - przyznał trener Tomasz Sztąberski. - Rozpoczęliśmy fatalnie, bo dziewczyny zbyt się spieszyły z oddawaniem rzutów, ale z biegiem czasu zaczęły grać spokojniej i rozważniej, w efekcie z każdą kolejną kwartą nasza skuteczność wzrastała, a apogeum przyszło w najbardziej odpowiednim momencie, czyli czwartej kwarcie.

Zwycięstwo cieszy, tym bardziej że olsztynianki musiały sobie radzić bez Marty Sztąberskiej, która tego samego dnia zadebiutowała w Polonii Warszawa w Basket Lidze Kobiet, czyli najwyższej klasie rozgrywkowej. Jest to efekt podpisanej umowy szkoleniowej przez KKS i klub ze stolicy. - Na mocy tego porozumienia Marta będzie mogła grać w jednym i drugim klubie. Takie są przepisy Polskiego Związku Koszykówki - tłumaczy Sztąberski, trener i zarazem ojciec utalentowanej koszykarki. - W najważniejszych meczach będzie grała u nas.

Marta Sztąberska w Poznaniu w meczu z Politechniką spędziła blisko 8 minut na parkiecie bez zdobyczy punktowej, a Polonia wygrała 73:68.

W sobotę KKS Agapit w Jezioranach zagra z Basketem 25 Bydgoszcz.

* Inne wyniki 3. kolejki: GTK Gdynia - Huragan Wołomin 84:60, AZS Uniwersytet Warszawski - SMS PZKosz Łomianki 64:51, Grot F&F Automatyka Pabianice - AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 74:59, AZS Uniwersytet Gdański - ŁKS KK Łódź 68:64, Basket 25 Bydgoszcz - Bogdanka AZS UMCS II Lublin 49:57.



PO 3 KOLEJKACH

1. Pabianice 6 223:169

2. Mon-Pol 5 209:173

3. GTK 5 222:187

4. Politechnika 5 210:196

5. KKS 5 217:206

6. AZS UG 5 211:212

7. Sokołów* 4 142:128

8. Huragan 4 200:209

9. AZS UW 4 182:192

10. Bogdanka 4 151:192

11. Basket 3 152:207

12. Łomianki* 2 115:138

13. ŁKS* 2 117:142

* mecz mniej