Srebro i brąz w sumo

Gołaszewski rywalizował w dwóch kategoriach wagowych (do 100 kg i open) oraz w turnieju drużynowym. Ostatecznie olsztynianin wrócił do domu z dwoma medalami - w open w walce, której stawką był brąz, pokonał reprezentanta gospodarzy Marcosa Gonzalesa, natomiast w turnieju drużynowym Polacy, z Gołaszewskim w składzie, pokonali Włochów i Azerów, by w finale przegrać z Ukrainą.

Olsztynianin nieźle też wypadł w kat. wagowej do 100 kg, bowiem zajął w niej piąte miejsce.