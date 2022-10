Szalony mecz w Olsztynie

PIŁKA NOŻNA\\\ Po 90 minutach Stomil przegrywał 2:3 z Hutnikiem i wszystko wskazywało na to, że trzy punkty pojadą do Krakowa. Jednak nie pojechały, bo w doliczonym czasie doszło do piłkarskiego trzęsienia ziemi.

* Stomil Olsztyn - Hutnik Kraków 4:3 (1:2)

0:1 - Urban (33), 0:2 - Kośmicki (43 s), 1:2 - Werick Caetano (45), 2:2 - Krawczun (56), 2:3 - Lelek (70), 3:3 - Karlikowski (90+5), 4:3 - Kurbiel (90+7 k)

STOMIL: Mądrzyk - Kalisz (36 Wójcik), Kośmicki, Tecław, Waleńcik, Maćkowiak (66 Karlikowski) - Szypulski (56 Krawczun), Spychała, Shibata, Caetano - Kurbiel

Po 43 minutach olsztynianie przegrywali 0:2, co było - delikatnie mówiąc - niespodzianką, bo do tej pory Hutnik na wyjeździe przegrywał wszystko jak leci. Jednak tuż przed przerwą kontaktową bramkę zdobył Caetano, a 11 minut po przerwie do remisu celną główką doprowadził Krawczun. W 67. min Stomil powinien prowadzić, niestety, Shibata zmarnował doskonałą okazję po podaniu Krawczuna. Zaledwie trzy minuty później to się zemściło, bowiem gola zdobył Hutnik. Stomil znowu musiał odrabiać straty, ale tym razem czasu miał zdecydowanie mniej. Całe szczęście sędzia przedłużył mecz aż o 8 minut, no i w 95. min Karlikowski zdobył trzeciego gola dla Stomilu (chyba było to podanie, a wyszedł niespodziewanie celny strzał), a dwie minuty później Kurbiel wykorzystał rzut karny. 4:3 dla Stomilu!

Z innych meczów godny uwagi jest ten, który rozegrano w Lublinie, gdzie miejscowy Motor, który był na ostatnim miejscu, ograł Kotwicę, która zdecydowanie prowadzi w drugoligowej tabeli!

* Inne wyniki 15. kolejki: Garbarnia Kraków - GKS Jastrzębie 4:4 (Drazik 51 samob., Purcha 75, 90 k, Polak 81 - Stanclik 30, 87 k, Kamiński 34, Boruń 57), Olimpia Elbląg - Polonia Warszawa 0:2 (Piątek 15, Mikołajewski 34), Górnik Polkowice - Zagłębie II Lubin 3:0 (Piech 19, 87, Kiebzak 89), Motor Lublin - Kotwica Kołobrzeg 3:1 (Szarek 2, Król 73, Kahsay 82 - Goncerz 54 k), KKS 1925 Kalisz - Radunia Stężyca 5:1 (Giel 34, Gawlik 56, Gordillo 62 k, 77, Wysokiński 72 - Sobków 8), Pogoń Siedlce - Siarka Tarnobrzeg 1:2 (Demianiuk 81 - Bałdyga 43, Agudo 77), Śląsk II Wrocław - Wisła Puławy - 16 października, 13, Znicz Pruszków - Lech II Poznań - 16 października, 17:15