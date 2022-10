Piłkarski weekend w III i IV lidze

Dla podopiecznych trenera Janusza Bucholca będzie to też okazja do rehabilitacji za 0:4 z Unią Skierniewice sprzed dwóch tygodni.

Po pauzie za żółte kartki do składu powraca Michał Kiełtyka, do końca rundy nie zagra kontuzjowany Szymon Dowgiałło, jednak najbardziej szkoleniowca Sokoła martwi absencja Maksima Kwiencera, który w Legionowie po raz czwarty w tym sezonie został napomniany żółtą kartką. Białoruski obrońca zagrał we wszystkich dotychczasowych spotkaniach od 1. do 90. minuty, a z Legionovią strzelił nawet bramkę na wagę cennego remisu.

* 12. kolejka, sobota: Sokół Ostróda - Jagiellonia II Białystok (15), Błonianka Błonie - Pelikan Łowicz (15), Ursus Warszawa - Legionovia Legionowo (15), Broń Radom - Unia Skierniewice (13), Świt Nowy Dwór Maz. - ŁKS II Łódź (15), Mławianka Mława - Concordia Elbląg (15), Legia II Warszawa - Olimpia Zambrów (12), Warta Sieradz - Pilica Białobrzegi (18); niedziela: Lechia Tomaszów Maz. - Pogoń Grodzisk Maz. (12).

* Czołówka tabeli: 1. Świt - 25; 2. Mławianka - 23; 3. Legionovia - 22 (...) 11. Jagiellonia II - 12 (...) 13. Sokół - 11 (...) 18. Concordia - 5.

>>> W forBET IV lidze przewodzi GKS Wikielec. W sobotę podopieczni Damiana Jarzembowskiego zagrają na wyjeździe z Mamrami Giżycko, które także niedawno spadły z II ligi. Mamry ostatnio grają w kratkę, na przykład w poprzedniej kolejce zespół trenera Przemysława Łapińskiego przegrał 2:3 w Gołdapi z Romintą.

Do ciekawego spotkania dojdzie także w Iławie, gdzie Jeziorak podejmie Polonię Lidzbark Warmiński. Zmierzy się ze sobą druga i trzecia drużyna obecnego sezonu. Spotkanie ma wiele smaczków, bo dojdzie do pojedynku trenerskiego byłych kolegów z boiska, czyli Daniela Madeja (trener Jezioraka) i Wojciecha Figurskiego (trener Polonii).

* 11. kolejka, sobota: Mrągowia Mrągowo - DKS Dobre Miasto (13), Mamry Giżycko - GKS Wikielec (14), Jeziorak Iława - Polonia Lidzbark Warmiński (14:30), Olimpia Olsztynek - Rominta Gołdap (15), Pisa Barczewo - Znicz Biała Piska (15), Motor Lubawa - Tęcza Biskupiec (15), Huragan Morąg - Granica Kętrzyn (15), niedziela: Olimpia II Elbląg - Polonia Iłowo (15).