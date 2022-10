Niedosyt w Warszawie po remisie z Realem

PIŁKA NOŻNA\\\ To zawsze smutne, gdy prowadzisz całą drugą połowę i tracisz gola w ostatnich minutach. Jednak taki jest futbol. Musimy iść do przodu - powiedział Juchym Konopla z Szachtara Donieck po zremisowanym 1:1 meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt w Warszawie.

Ukraiński klub prowadził od 47. minuty po golu Ołeksandra Zubkowa, lecz w doliczonym czasie wyrównał Antonio Ruediger.

- Zubkow, Mychajło Mudryk i Lassina Traore stwarzali duże zagrożenie pod bramką przeciwnika. Rozpoczęliśmy zupełnie nowy projekt, gdyż po wybuchu wojny z klubu odeszli Brazylijczycy. W zespole są głównie młodzi Ukraińcy, którzy mają wielki potencjał. Teraz mamy dużą szansę na wyjście z grupy - stwierdził Igor Jovicevic, trener Szachtara.

Wtorkowe spotkanie na stadionie Legii Warszawa oglądało 29 tysięcy kibiców, w tym wielu Ukraińców. - Kibice byli naszym dwunastym zawodnikiem. Czuliśmy ich wsparcie. Nigdy się nie poddajemy. Wierzyliśmy w nasze umiejętności i graliśmy odważnie. Mieliśmy pomysł na grę, gdy posiadaliśmy piłkę, a w obronie graliśmy kompaktowo. Teraz jesteśmy smutni, gdyż w ostatniej chwili straciliśmy trzy punkty. To normalna reakcja, ale z drugiej strony jestem dumny z drużyny. Pokazaliśmy Ukraińcom, że walczymy od pierwszej do ostatniej sekundy. Chcę podziękować wszystkim ludziom na stadionie, bo pomogli nam lepiej grać - oświadczył chorwacki szkoleniowiec.

- W lidze ukraińskiej gramy bez kibiców. Tym razem mogliśmy usłyszeć fanów i było to niesamowite - dodał Konopla.

Szachtar po czterech meczach fazy grupowej LM zajmuje trzecie miejsce w grupie F z dorobkiem 5 pkt i traci punkt do drugiego RB Lipsk. W następnych kolejkach zagra na wyjeździe z Celtikiem Glasgow i podejmie w Warszawie RB Lipsk. - Każdy mecz jest ciekawszy w drugiej połowie. Teraz czeka nas najbardziej interesująca część fazy grupowej - ocenił prawy obrońca Szachtara.

W niedzielę Szachtar zmierzy się w lidze ukraińskiej z Dynamem Kijów, choć po poniedziałkowych atakach rakietowych przeprowadzonych przez rosyjską armię pojawiły się wątpliwości, czy to spotkanie zostanie rozegrane.

- Mam nadzieję, że mecz z Dynamem Kijów się odbędzie. Chcemy go zagrać. To ukraiński klasyk. Liczę na kolejny wspaniały mecz. Środę spędzimy jeszcze w Warszawie, a w czwartek wracamy na Ukrainę - przekazał Konopla.

- W ten weekend na Real Madryt czeka Barcelona, a na nas czeka Dynamo Kijów - porównał Jovicevic.

* Szachtar Donieck - Real Madryt 1:1 (Ołeksandr Zubkow 46 - Antonio Rüdiger 90)

* Celtic Glasgow - RB Lipsk 0:2 (Timo Werner 75, Emil Forsberg 84)



Grupa F

1. Real 10 8:2

2. Lipsk 6 6:7

3. Szachtar 5 7:5

4. Celtic 1 2:9

grupa E

* Dinamo Zagrzeb - FC Salzburg 1:1 (1:1)

* AC Milan - Chelsea Londyn 0:2 (0:2)



Grupa E

1. Chelsea 7 6:-2

2. Salzburg 6 4:3

3. Milan 4 4:7

4. Dinamo 4 3:5

PAP/Maciej Gach