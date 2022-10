W sobotę bieganie się zaczyna

Jednym z elementów charakterystycznych dla CITY TRAIL jest niezmienność trasy, co pozwala na porównywanie wyników. – Takie rozwiązanie daje nam możliwość monitorowania kondycji. I każdy może z tej możliwości korzystać. Bo nawet jeśli nie trenujemy biegania, to takie regularne starty świetnie pokażą wahania formy, o którą warto dbać w każdym wieku – mówi Piotr Książkiewicz, jeden z pomysłodawców CITY TRAIL.

Ten biegowy cykl to nie tylko możliwość sprawdzania swojej formy, ale także okazja do spotkania ze znajomymi i zawierania nowych znajomości. Sprzyja temu kameralność i lokalny charakter biegów. A brak limitu czasu na pokonanie trasy daje możliwość zachęcenia do aktywności w naturze bliskich, którzy jeszcze nie biegają.

CITY TRAIL to również zawody dla juniorów. Są one skierowane do dzieciaków w każdym wieku. Dystanse są różne dla każdej kategorii wiekowej. Najmłodsi – mający mniej niż 4 lata oraz w wieku 5-6 lat – biegają 200 m (kategorie D0 i D1). Nieco starsi – 7- i 8-latkowie (kategoria D2) – mają do pokonania 400 m. Dzieci w wieku 9-10 lat (kategoria D3) pokonują 600 km, natomiast dzieci mające 11-12 lat (kategoria D4) oraz młodzież od 13. do 15. roku życia (kategoria D5) startują na 1 km.

Zawody odbywają się w formule cyklu Grand Prix, a to oznacza, że nagrody i pamiątkowe medale są wręczane po zakończeniu sezonu. Terminy olsztyńskich biegów to: 15 października, 26 listopada, 7 stycznia, 11 lutego, 11 marca. Aby zostać sklasyfikowanym, trzeba pobiec minimum trzy razy. I to także dodatkowa dawka motywacji.

- O formę warto dbać bez względu na wiek, dlatego w nowej edycji namawiamy do aktywności nie tylko dzieci, młodzież i dorosłych w średnim wieku, ale także seniorów. I tutaj niespodzianka - nie mam na myśli biegania, ale specjalne ćwiczenia skomponowane dla seniorów właśnie, które będą towarzyszyć naszym biegom w październiku i listopadzie – podkreśla Justyna Grzywaczewska.

Strefa Seniora Nationale-Nederlanden będzie funkcjonować podczas dziesięciu imprez CITY TRAIL - pomiędzy 15 października a 20 listopada. Otwarte zajęcia poprowadzą instruktorzy z poznańskiego Centrum Ruchu BODY WORK. Inauguracja akcji – już w sobotę przed biegiem nad Jeziorem Długim.