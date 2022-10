Mistrz Polski, Europy i... Czech

Zbigniew Staniszewski z samochodami jest związany od zawsze, a gdy tylko zdobył prawo jazdy, zaczął regularnie startować w amatorskich imprezach. Po zdobyciu wszystkich możliwych tytułów w rajdach okręgowych, w 2003 roku postanowił wypłynąć na szersze wody. Jego debiut w Rajdowych Mistrzostwach Polski przypadł na Rajd Elmot, a po efektownym występie w Barbórce Warszawskiej olsztynianin zyskał przydomek „Tańczący z Lancerami”.

Jednak Zbigniew Staniszewski to nie tylko utalentowany kierowca, ale także równie utalentowany biznesmen, a że pańskie oko konia tuczy, więc w pewnym momencie postanowił odpuścić sobie Rajdowe Mistrzostwa Polski, skupiając się na rozwoju firmy. Ale że ciągnie wilka do lasu, więc nadal startował w lokalnych imprezach, zwłaszcza szutrowych, na których czuje się znakomicie.

W 2019 roku Staniszewski zainteresował się rallycrossem i... wsiąkł. Szybko stworzył profesjonalny team, kupił odpowiednie auto (warto zauważyć, że wszystko opłaca z własnej kieszeni) i ruszył na podbój rallycrossowych torów w Polsce i Europie.

Olsztynianin zaliczył prawdziwe wejście smoka, bo już w swoim pierwszym pełnym sezonie (2020) został mistrzem Polski i mistrzem Europy strefy centralnej, w pobitym polu zostawiając m.in. Kubę Przygońskiego, który rok wcześniej zajął znakomite czwarte miejsce w Rajdzie Dakar. W 2021 roku Staniszewski ten sukces powtórzył, a kilka dni temu po raz trzeci z rzędu został podwójnym mistrzem. Stało się to po zawodach na słowackim torze Slovakiaring, gdzie olsztynianin za kierownicą Forda Fiesty RX po bardzo bezpiecznej i rozsądnej jeździe zajął drugie miejsce. Co prawda zwyciężył Czech Ales Fucik, najgroźniejszy rywal „Stanika”, i do końca rywalizacji została jeszcze jedna runda, ale przewaga Staniszewskiego jest na tyle duża, że już teraz może świętować obronę podwójnej korony.

- Dla mnie i mojego temu to był wielki dzień - po słowackich zawodach powiedział bardzo zadowolony Zbigniew Staniszewski. - Cały rok na to pracowaliśmy, bo przygotowania do obrony dwóch tytułów rozpoczęliśmy już w październiku 2021 roku, czyli tuż po ostatniej eliminacji poprzedniego sezonu. Bez wątpienia był to rok wielkich zmagań, bo najpierw przygotowania, a potem ciężka praca w trakcie sezonu. Dwanaście weekendów wyścigowych oraz mnóstwo treningów za kierownicą supercara i treningowej rajdówki. Nie było łatwo, szczególnie na torze Slovakiaring, bo pierwszego dnia Fucik był na torze bardzo agresywny. Dwa razy musiałem wciskać hamulec, aby nie doszło do zderzenia. Nie ma mu się jednak co dziwić, Czech walczył przecież o tytuły mistrza Europy i mistrza swojego kraju. Nie udało mu się, bo to my wygraliśmy wszystkie możliwe klasyfikacje, bowiem po raz drugi, trochę przy okazji, zostaliśmy też mistrzami Czech. Jestem niesamowicie zadowolony, ale i potwornie zmęczony. Ważne jednak, że do Olsztyna wróciłem z tarczą i pięknymi tytułami, za które dziękuję zespołowi, rodzinie i kibicom - zakończył olsztyński mistrz Polski, Czech i Europy strefy centralnej.

ad, MarZar

WYNIKI

* Slovakiaring: 1. Ales Fucik (Volkswagen Polo RX) - 5.33,00; 2. Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta RX) - 5.38,969; 3. Łukasz Złotnicki (Ford Fiesta RX) - 6.02,661

* Mistrzostwa Europy Centralnej (FIA CEZ) po 9 rundach: 1. Staniszewski - 195 pkt; 2. Fucik - 162; 3. Złotnicki - 94

* Mistrzostwa Polski (po odjęciu dwóch najsłabszych rund): 1. Staniszewski - 116 pkt; 2. Piotr Tyszkiewicz - 99; 3. Złotnicki - 86