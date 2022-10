Wielki triumf siatkarek

* Polska - USA 3:0 (23, 20, 18)

Ostatni raz seta z Amerykankami Polski wygrały trzy lata temu, a na zwycięstwo czekały już lat... 12. A że rywalki należą do faworytek mistrzostw świata, więc były zdecydowanymi faworytkami środowego meczu w Łodzi. No i zaczęły w iście mistrzowskim stylu, bo błyskawiczni objęły prowadzenie 5:0. Ale Stysiak wraz z koleżankami, którymi kierowała na boisku pochodząca z Elbląga Wołosz, systematycznie odrabiały straty, momentami stawiając na siatce wysoką ścianę - Polki podczas całego meczu zaliczyły aż 12 bloków, a USA tylko cztery.

Dwie następne partie miały podobny przebieg, czyli biało-czerwone szybko uzyskiwały kilkupunktową przewagę, po czym rywalki bezskutecznie te straty usiłowały odrobić.

Do ćwierćfinału wejdą cztery czołowe zespoły z grupy.

* Inne wyniki: Tajlandia - Kanada 1:3 (-19, -21, 23, -22), USA - Dominikana 3:1 (-21:25, 19, 20, 14), Turcja - Niemcy 3:0 (21, 18, 21), Tajlandia - Niemcy 1:3 (-19, -22, 18, -23), Serbia - Dominikana 3:0 (24, 20, 17), Turcja - Kanada 3:0 (22, 24, 26).

GRUPA F

1. Serbia 7-0* 20 21:2

2. Turcja 6-1 17 20:7

3. USA 5-2 15 15:8

4. Polska 4-3 13 15:10

-----------------------------

5. Kanada 4-3 11 12:13

6. Tajlandia 4-3 10 14:13

7. Dominikana 3-4 11 14:13

8. Niemcy 3-4 10 11:14

* o miejscu w tabeli decyduje liczba zwycięstw