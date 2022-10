Deszcz, mgła, kapeć i jazda na samej feldze

Rajd Wisły to przedostatnia i zarazem najtrudniejsza runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Grzegorz Grzyb i jego bartoszycki pilot Adam Binięda mimo to na mecie mieli powody do zadowolenia, ponieważ zajęli drugie miejsca w klasyfikacji generalnej i w klasie 2. Dzięki temu wciąż mają szansę na mistrzostwo Polski, chociaż łatwo nie będzie, bo do prowadzących w generalce Szwedów Toma Kristenssona i Andreasa Johanssona, którzy zresztą wygrali Rajd Wisły, tracą 14 punktów.

- Pierwszego dnia miejscami mieliśmy mały armagedon pogodowy - przyznaje Adam Binięda. - Zaczęliśmy od trzeciego miejsca, nie forsowaliśmy tempa, bo chcieliśmy zacząć od czystego przejazdu. Na drugim oesie już byliśmy najszybsi, natomiast na trzecim zaczęły się schody, bo nie dość, że do ciągle padającego deszczu doszła gęsta mgła, to jeszcze do mety przejeżdżaliśmy już po zmroku, w efekcie widoczność niekiedy spadała niemal do zera. Mimo wszystko rozpoczęliśmy w dobrym tempie, niestety, w połowie trasy przebiliśmy oponę, więc ostatnie 5 km pokonaliśmy na kapciu, do mety dojeżdżając już na samej feldze. Ostatni odcinek co prawda znowu wygraliśmy, ale traciliśmy do liderów około 30 sekund, zajmując trzecie miejsce na koniec dnia. Drugiego dnia warunki pogodowe były podobne, mimo to awansowaliśmy na drugą pozycję, co tego dnia było szczytem naszych możliwości. W efekcie lider trochę nam odjechał, ale będziemy walczyć do końca Rajdu Koszyc, ostatniej rundy RSMP - obiecuje Binięda.

* 67. Rajd Wisły: 1. Tom Kristensson/Andreas Johansson (Hyundai i20 R5); 2. Grzegorz Grzyb/Adam Binięda (Skoda Fabia Rally2 Evo) +1.14,4 s; 3. Kacper Wróblewski/Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 Evo) +2.15,6; 4. Zbigniew Gabryś/Daniel Dymurski (Skoda Fabia Rally2 Evo) +3.38,1; 5. Łukasz Byśkiniewicz/Daniel Siatkowski (Skoda Fabia Rally2) +5.32,7.

* Klasyfikacja generalna RSMP: 1. Kristensson/Johansson 200 pkt; 2. Grzyb/Binięda 186; 3. Wróblewski/Wróbel 158.