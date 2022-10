Olsztynianki dały koncert. Kolejna wygrana Stomilanek i pewne 1. miejsce w tabeli

KKP Stomilanki Olsztyn — Polonia Środa Wielkopolska 7:1 (5:0)

1:0, 2:0 — Korzec (5, 13), 3:0 — Kałużna (32), 4:0 — Libera (34), 5:0 — Rabiega (42), 6:0 — Olender (73), 6:1 — Połatyńska (78 k), 7:1 — Czarnecka (90),

STOMILANKI: Ptaszek — Bida (70 Czarnecka), Kędzia, Skrzypińska, Libera (88 Żukowska), Sokołowska, Osajkowska, Kałużna (88 Ludkiewicz), Rosiak, Korzec (51 Krech), Rabiega (70 Olender),

Pierwotnie spotkanie miało się odbyć na wyjeździe. Zespół Polonii zgodził się jednak na zmianę gospodarza, ale stawiając warunek: mecz musiał się odbyć w innym czasie niż pierwotnie mówił terminarz. Spotkanie powinno się odbyć w ostatni weekend września, ale zostało przełożone na 1 października. Ze względu na brak wolnych terminów na Dajtkach (a na stadionie miejskim w Olsztynie swoje spotkanie rozgrywał w tym czasie II-ligowy Stomil), mecz musiał się odbyć w Mrągowie na boisku ze sztuczną nawierzchnią.

Piłkarki z Olsztyna nie miały żadnych problemów z pokonaniem rywalek, a na boisku czuły się na tyle dobrze, że wpakowały zawodniczkom Polonii aż siedem goli, z czego już pięć do przerwy. Do trzynastej minuty było już 2:0 dla Stomilanek, a dwa gole na otwarcie meczu strzeliła Oliwia Korzec. Do przerwy jej koleżanki dorzuciły jeszcze trzy bramki, a po przerwie dwie kolejne. Rywalki zdołały strzelić tylko honorowego gola i spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem 7:1. Stomilanki w sześciu spotkaniach sezonu 2022/23 łącznie strzeliły dwadzieścia trzy gole.

— Całkowicie zdominowaliśmy mecz, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie graliśmy wręcz koncertowo — powiedział po spotkaniu Dariusz Maleszewski, trener drużyny z Olsztyna.

— Moje zawodniczki grały na bardzo dużym poziomie intensywności i szybkości w grze i to zarówno w atakowaniu, jak i w odbiorze piłki. Pierwsza połowa zdominowana w całości i pod dyktando naszego zespołu, a pięć strzelonych goli oddaje obraz przewagi w pierwszych 45 minutach. W drugiej połowie drużyna gości próbowała odważniej rozgrywać piłkę i kontratakami zaskakiwać nasz zespół. To było bardzo dobre spotkanie w wykonaniu naszej ekipy i zasłużenie wysoko wygraliśmy — dodaje szkoleniowiec.

Stomilanki z szesnastoma punktami przewodzą w tabeli I ligi kobiet i pewnie wykonują swój plan na ten sezon, jakim jest awans do Ekstraligi. Podopieczne Dariusza Maleszewskiego jeszcze w tym sezonie nie przegrały. Wygrały pięć spotkań i raz tylko zremisowały. Punkty urwała im Resovia.

— Bardzo cieszy skuteczność i okazałe zwycięstwa — dodaje Maleszewski. — Oprócz jednego spotkania z Resovią, które zremisowaliśmy, to w większości meczów wygrywaliśmy sporą ilością bramek. Nie były to więc przypadkowe wygrane — zauważa trener.

W niedzielę 16 października Stomilanki zagrają u siebie z rezerwami UKS-u SMS Łódź. Zespół rywalek w tym sezonie I ligi spisuje się fatalnie, bo na pięć spotkań przegrał wszystko. W tym meczu po pauzie za czerwoną kartkę będzie mogła już zagrać Ester Sunday, więc moc strzelecka Stomilanek będzie jeszcze większa.