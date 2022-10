Liga wicemistrzów świata nabiera rozpędu. Indykpol AZS gra we wtorek z Jastrzębskim Węglem

Dla siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn , sobotni pojedynek był pierwszym w nowym sezonie PlusLigi. W wypełnionej po brzegi hali nad Małym Jeziorakiem w Iławie, zespół z Kortowa był w stanie ugrać tylko jednego seta w starciu z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Pierwsze dwie partie były wyrównane, po których na tablicy wyników mieliśmy remis. Trzeci i czwarty set padł łupem mistrzów Polski, którzy zasłużenie zdobyli komplet punktów.

Szansą na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie będzie wtorkowe, wyjazdowe spotkanie z Jastrzębskim Węglem (godz. 18:45). Zawodnicy prowadzeni przez Marcelo Mendeza mają już na swoim koncie trzy punkty – wicemistrzowie Polski pokonali w piątek ekipę GKS Katowice bez straty seta. Statuetkę MVP otrzymał najskuteczniejszy tego dnia Trevor Clevenot (20 pkt.), a drugim najskuteczniejszym siatkarzem w ekipie z Jastrzębia-Zdroju był Stephen Boyer (14 „oczek”).

Jakie uczucia po debiucie w PlusLidze ma Moritz Karlitzek? Co musi poprawić zespół przed wtorkową konfrontacją? — Mam mieszane uczucia. W kilku momentach wyglądaliśmy jak drużyna. Mieliśmy jednak dużo słabszych chwil. Musimy odnaleźć swój odpowiedni rytm meczowy oraz być bardziej stabilni w niektórych akcjach. Ale to dopiero początek sezonu i jestem pozytywnie nastawiony, że potrafimy kreować naszą grę, która — mam nadzieję — poprawi się w przyszłości. Jeśli chodzi o nas, to musimy się bardziej poznać na boisku. Według mnie jesteśmy na dobrej drodze i w porównaniu do meczów przedsezonowych gramy teraz lepiej — powiedział przed spotkaniem niemiecki przyjmujący Indykpolu AZS Olsztyn.

red