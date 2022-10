Turniej w Jonkowie

Do zmagań stanęło 11 drużyn z całego województwa z rocznika 2011 i młodsi, które rywalizowały w dwóch grupach. Młodzi piłkarze walczyli nie tylko o puchary i medale, ale przede wszystkim zbierali pieniądze na nowy wózek inwalidzki dla 12-letniej Oli, która urodziła się jako wcześniak, a niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego podczas porodu spowodowało mózgowe porażenie dziecięce. Dziewczynka rośnie tak szybko, że bardzo pilnie potrzebny jest nowy wózek inwalidzki, by nie ciągała nogami po podłodze.

Na trzech przygotowanych boiskach nie brakowało piłkarskich emocji, dopisała również publiczność, która licznie stawiła się na trybunach jonkowskiego stadionu. Kibice nie oszczędzali gardeł i... portfeli, bowiem w sumie zebrano ponad 6500 złotych, dzięki czemu już wkrótce spełni się marzenie Oli o nowym wózku i obozie rehabilitacyjnym.

A co do turnieju, to bezkonkurencyjni okazali się piłkarze Żuri Olsztyn, którzy wyprzedzili Zatokę Braniewo oraz Stomil Olsztyn „Biali”. Na kolejnych miejscach plasowali się piłkarze Fun Futbol Olsztyn, Stomilu Olsztyn „Niebiescy”, Huraganu Morąg, Olimpii Olsztynek, Warmii Olsztyn, AS Jonkowo, Błękitnych Stary Olsztyn oraz AP Jonkowo.