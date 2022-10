Bigos fajnie się przyjął

Udział w zawodach zadeklarowało 16 drużyn. - W tym roku będziemy gościli zawodników ze Słowacji i Ukrainy, Litwy, tradycyjnie będą Czesi, którzy przyjeżdżają do nas regularnie od 10 lat, nie będzie natomiast sztangistów z Kaliningradu - wyjaśnia prezes Roman Zarębski. - Tym razem na zawodach pojawi się natomiast nowa ekipa z Norwegii. Zadeklarowali przyjazd trzech chłopców i dwóch dziewczyn oraz trenera i prezesa klubu, który koniecznie chce zobaczyć Polskę. Trzeba przyznać, że Norwegowie mają naprawdę mocne dziewczyny. Sport u nich odbywa się na nieco innych zasadach niż u nas - zawodnicy trenują i uczestniczą w zawodach na własny koszt, w młodym wieku zaczynają pracę, dzięki czemu stać ich na rozwijanie swojego hobby.

Zawody są organizowane przez Nidę już od 14 lat. - Pierwsze odbyły się jeszcze przy ul. Wyborskiej w 2009 roku. Na otwarciu obecny był wtedy Zygmunt Smalcerz, mistrz olimpijski w Monachium, a obecnie trener reprezentacji Norwegii - wspomina prezes Zarębski. - Zawody były jednodniowe i uczestniczyli w nich zawodnicy z naszego województwa. Od początku organizujemy je we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy. Staramy się, żeby oprawa naszego turnieju różniła się od tej praktykowanej na innych zawodach, była bardziej przyjazna i atrakcyjna dla publiczności oraz zawodników, by chętnie do nas przyjeżdżali. Pamiętam, że ówczesny dyrektor ,,Dwójki" Tadeusz Danielczyk zaproponował, byśmy przygotowali na zawody bigos i kanapki. Na żadnych zawodach tego nie widziałem, a u nas fajnie się to przyjęło i taką gościnną atmosferę utrzymujemy do dziś - twierdzi Roman Zarębski. - Jeżeli chcemy utrzymać wyższy poziom i rangę międzynarodową to, niestety, wiąże się to z wyższymi finansami. Dlatego tak ważne jest dla nas wsparcie sponsorów.

Kolejny problem, z którym boryka się sekcja podnoszenia ciężarów, to mniejsze zainteresowanie uprawianiem sportu ze strony nowych zawodników. - Staramy się wykonywać naszą pracę dobrze. Niestety, trochę brakuje nam młodych ludzi w klubie. W porównaniu do lat ubiegłych obserwujemy mniejsze zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach młodzieży szkolnej. Trenować mogą już 10-latkowie, jednak udział w zawodach możliwy jest od lat 13. A przecież sport wychowuje, uczy walki i dyscypliny, a do tego wzmacnia psychikę, która jest bardzo ważna, bo nie wszyscy zawodnicy wytrzymują psychicznie poziom imprezy. W sporcie bardzo ważna jest „głowa”, niektórym zawodnikom z naszego klubu niewiele brakowało do osiągnięcia najwyższego stopnia podium, bo odpowiednie wyniki bez problemu osiągali na treningach, jednak potem w zawodach bywało różnie - mówi prezes Nidy Nidzica.

Zawodnicy z Nidzicy mają na swoim koncie wiele osiągnięć. W Centralnym Ośrodku Sportu w Ciechanowie aż trzech z ośmiu trenujących tam zawodników to wychowankowie Nidy. Sportowcy mieszkają w internacie, mają zapewnione własne pokoje, laptopy do nauki, wyżywienie i treningi, a ich pobyt finansuje Ministerstwo Sportu.

Obecnie trwają prace nad organizacją XVI Międzynarodowego Grand Prix Nidzicy. Komitet organizacyjny liczy sześć osób, a prace toczą się od kilku tygodni. - Każdy ma swój zakres zadań, którym się zajmuje. W naszych szeregach są także byli zawodnicy, którzy zakończyli już karierę, a teraz pomagają w organizacji zawodów - wyjaśnia prezes Zarębski. - Jeden z chłopaków, który od dziecka u nas startował, a obecnie mieszka i pracuje pod Krakowem, bierze urlop i jedzie pomagać nam w zawodach. Można więc powiedzieć, że wychowaliśmy ich na dobrych weteranów. To osoby, które są z nami od wielu lat i wiedzą o co w zawodach chodzi.

Oficjalne otwarcie dwudniowej imprezy odbędzie się w piątek w hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy.

- Pierwszego dnia odbędzie się rywalizacja kobiet, zawodników w wieku 13-15 lat i 18+ - wylicza Roman Zarębski. - Dla najlepszych przygotowane są puchary i nagrody rzeczowe. Jak zawsze przeprowadzimy też konkursy z nagrodami dla kibiców. Drugiego dnia, po rywalizacji grupy 16-17 latków, odbędzie się wręczenie nagród za rywalizację indywidualną oraz drużynową. W przyszłym roku chcielibyśmy zorganizować w Nidzicy mistrzostwa Polski. Złożyliśmy już wniosek, ale wiemy, że konkurencja jest duża. Mam jednak nadzieję, że się uda. Póki co serdecznie zapraszamy już w piątek na XVI Międzynarodowe Grand Prix w Nidzicy w podnoszeniu ciężarów - zachęca Roman Zarębski.

Zuzanna Leszczyńska