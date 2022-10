Olsztynianki zdobyły stolicę

* AZS Uniwersytet Warszawski - KKS Agapit Olsztyn 65:74 (19:29, 20:15, 15:21, 11:9)

KKS: Wawrzyniak 9, Daliga 20, Giżyńska 19, Mońko 6, Sztąberska 15, Dyjak, Przeradzka 3, Gzinka, Pałasz 2, Szarpak

Ten sezon stoi pod znakiem sporych zmian kadrowych w olsztyńskim klubie. Przypominamy, że KKS musi sobie radzić bez Joanny Chełchowskiej (ciąża), Kseni Woźniak (kontuzja) oraz Natalii Sobotki i Zuzanny Bałdygi (odeszły z zespołu). Zapowiada się więc trudny sezon, ale na inaugurację I ligi osłabione olsztynianki i tak wygrały w stolicy. Co prawda pierwsze punkty zdobyły warszawianki (3:0), ale Marta Sztąberska błyskawicznie odpowiedziała dwoma trójkami, dzięki czemu KKS Agapit wyszedł na prowadzenie, którego nie już oddał do końca meczu. Pierwsza kwarta zakończyła się dziesięciopunktowym prowadzeniem gości, co prawda AZS do przerwy zniwelował swoje straty do pięciu punktów, lecz w trzeciej kwarcie olsztyńskie zawodniczki ponownie powiększyły przewagę.

- Z powodu zmian kadrowych wszystkiego można było się spodziewać w tym meczu - przyznał Tomasz Sztąberski, trener KKS. - Jednak wysoka skuteczność w pierwszej kwarcie ustawiła zawody. Drugą kwartę przegraliśmy, ale cały czas kontrolowaliśmy przebieg spotkania.

W 2. kolejce (8 października) KKS Agapit podejmie w Jezioranach Grot F&F Automatyka Pabianice.

* Inne wyniki: AZS Uniwersytet Gdański - AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 69:84, GTK Gdynia - ŁKS KK Łódź 74:53, Grot F&F Automatyka Pabianice - Bogdanka AZS UMCS II Lublin 80:43, Sokołów SA Sokołów Podl. - Huragan Wołomin 68:64, Mon-Pol Płock - Basket 25 Bydgoszcz 74:46.